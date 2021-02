¿Premonitorio? El verso de Poncho Zuleta sobre muerte de Jorge Oñate

Familiares, amigos, colegas y seguidores siguen lamentando este domingo la partida del artista vallenato Jorge Oñate y recuerdan sus mejores canciones y momentos, como el que protagonizó hace unos años en tarima con su colega Tomás ‘Poncho’ Zuleta.

En este caso, los versos o piquerías vallenatas son intercambios de mensajes improvisados entre los cantantes y/o acordeoneros, en los que expresan halagos, recuerdos o ataques. Pero todo queda en tarima, en medio de la alegría y el folclor característico.



Pues bien, hace unos años coincidieron en tarima Jorge Oñate, Iván Villazón y ‘Poncho’, quien aprovechó la tanda de versos para dedicarle uno muy particular a su amigo y colega.

“Te lo dicen dos cantantes / Que no son mentiras mías / Ya murió Diomedes Díaz / Y ahora sigue Jorge Oñate”, interpretó Zuleta.



Por supuesto esos no eran los deseos de ‘Poncho’ Zuleta, quien posteriormente a su improvisación se echó a reír y dijo al público que no, haciendo el gesto con su dedo.



De hecho, tras conocer el fallecimiento de Oñate, expresó: “Se fue mi compadre”.

