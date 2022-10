La exseñorita Magdalena 2014, Stefanny Orozco Amel, falleció a sus 28 años, según versión de familiares por una complicación a su salud que sufrió en un procedimiento médico que se le practicó.



Su repentina muerte ha generado conmoción en Santa Marta y el departamento de Magdalena, debido a que la joven samaria gozaba de un amplio reconocimiento por su trayectoria como modelo y labor de periodista y comunicadora social.

Más de dos meses batallando en las clínicas



La versión entregada por sus parientes, precisa que los quebrantos de salud de Orozco Amel comenzaron hace poco más de dos meses, luego de una cirugía que se le practicó en la clínica Cehoca para extraerle unos miomas.



Según su primo Ever Orozco, en el procedimiento el médico habría omitido los antecedentes de la paciente que anteriormente sufrió una peritonitis y tuvo que ser sometida a una intervención en sus órganos.

“Esta operación debía practicarse con mucha precaución, pero, creemos que el doctor encargado cometió varios errores y terminó perforándole el intestino”, contó el familiar.



A partir de ese momento, Stefanny Orozco comenzó a complicarse y fue trasladada a otro centro asistencial para recibir tratamiento a la crisis que presentaba. No obstante, sus parientes determinaron enviarla en una avioneta al departamento de Antioquia para que fuera atendido con los equipos que se requería por el diagnóstico delicado que mostraba la ex reina.



En la clínica San Vicente de Fundación en Ríonegro se le practicaron todos los exámenes e intervenciones para estabilizarla.

Su deceso se produjo el jueves en la tarde



La comunicadora social libró una batalla contra la muerte, en la que por momentos mostró signos de recuperación. No obstante en las últimas semanas tuvo una recaída que la dejó en un estado crítico.

Stefanny Orozco Amel, tenía 28 años de edad. Foto: Cortesía familia Orozco

Sus familiares en redes sociales solicitaban una cadena de oración por la vida de la exreina solicitaron y se mantuvieron optimista frente a su recuperación.



Para su infortunio, los médicos informaron que pese a todos los esfuerzos realizados, Stefanny Orozco falleció este jueves 7 de octubre en horas de las tardes.



Los mensajes de dolor y solidaridad no se han hecho esperar en las redes sociales por parte de familiares y amigos de la joven, quien este 10 de octubre cumpliría 29 años de edad.



“Stefanny Orozco, la pantalla de mi celular esta llena de mis lagrimas por que no me cumpliste la promesa que me hiciste cuando te despediste de mi, esa jugada fue barro mi mona hermosa, ten un buen viaje prima hermana”, manifestó su primo, Ever Orozco.



En el muro de su cuenta de Facebook, también hay una gran cantidad de publicaciones de allegados, quienes expresan su tristeza con la repentina partida de la joven periodista.



“Que dolor tan horrible saber que te fuiste, me llena el corazón de tristeza. Que Dios te otorgue el descanso eterno y a su familia consuelo en sus corazones”, dijo Gloria Robles.



El comite de belleza del Magdalena también se pronunció para enviar condolencias a los padres, hermanos y demas miembros de la familia de Stefanny Orozco Amell por su sensible fallecimiento.



Cabe recordar que en su época, el presidente del Comité Nacional de Belleza, Raimundo Angulo, en el recibimiento a las reinas, confirmó que “la señorita Magdalena no va a venir este año al concurso porque se encuentra delicada de salud. Recibimos una excusa médica y un certificado que explicaba su condición y su imposibilidad de participar en Cartagena”. En ese momento se vio obligada a no participar en el certamen por la peritonitis que la afectó.



Los familiares se encuentran adelantando los trámites para trasladar el cuerpo de la ex reina a la ciudad de Santa Marta. Analizan de igual manera la posibilidad de instaurar una demanda en contra de la clínica Cehoca.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv