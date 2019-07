Falleció el periodista Jesús Erney Torres

Jesús Erney Torres, más conocido entre sus amigos como ‘Chucho’, falleció en la madrugada de este miércoles.



El periodista, oriundo de Manizales, hizo parte del periodismo nacional durante 30 años siendo galardonado con importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría Mejor Reportaje, Investigación y Análisis en Televisión.

La partida de Torres, quien hizo parte de esta Casa Editorial por varios años, ha sido sentida por diferentes comunicadores del país, recordándolo como un gran periodista y ser humano.



Los últimos años, el manizaleño tenía en marcha su proyecto personal, el blog ‘Ellas Inspiran al Mundo’, una apuesta digital con la que buscó reivindicar la posición de la mujer y sus aportes al desarrollo. Además de visibilizar las causas lideradas por ellas.



Desde el 2012 la decisión de Torres fue volcarse a un estilo de vida que fuera testimonial, uno inmerso en la sencillez y no en lo que él denominaba ‘trivialidades’. Esta postura la asumió luego de ser diagnosticado con un cáncer en el maxilar derecho con el que luchó hasta recuperarse por completo.



Este periodista, quien ya no residía en Manizales, pero seguía de cerca al equipo de casa – Once Caldas- será recordado por periodistas y estudiantes universitarios a quienes llevó sus conocimientos hasta sus últimos días.



Las exequias de Torres se llevan a cabo en el Parque Cementerio Los Olivos, en el noroccidente de Bogotá, donde este jueves será sepultado.



MANIZALES