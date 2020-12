Falleció el padre del sacerdote retirado Alberto Linero

En la noche de este sábado, falleció en una clínica de Santa Marta, Carlos Linero, papá del sacerdote retirado y guía espiritual Alberto Linero.



Desde el 27 de noviembre la salud del adulto de 84 años se complicó por una crisis sistemática que le originó la diabetes que padecía.



El ex sacerdote Alberto Linero que llegó a Santa Marta el viernes para estar al lado de su familia, siempre manifestó que estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios.



Expresó que lo más doloroso era que su papá desde que estaba internado en el centro asistencial, no pudo recibir visitas debido a las medidas restrictivas establecidas por la pandemia del covid-19.



