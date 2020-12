El paseo de la muerte del hombre más obeso del país 

Franklin Jay García, el llamado hombre más obeso del país, murió en su casa de Cartagena.



Según el parte de médicina legal, Jay García presentó una severa obstrucción intestinal.



No obstante, familiares del hombre, que llegó a pesar más de 300 kilos, su crisis en la salud se agravó ante una seguidilla de presuntas negligencias médicas.



(Lo invitamos a leer: Policía habla de la golpiza contra actor Kendrick Sampson en Cartagena)

Su familia denuncia que acudieron al servicio de atención en casa de la AMI, entidad prestadora del servicio de salud que en repetidas ocasiones llegó a la vivienda, pero al parecer los medicamentos que le suministraban al paciente no fueron los idóneos.



"Durante la última semana de vida Franklin Jay fue llevado hasta la Clínica Cartagena del Mar donde no fue atendido a tiempo", señala Yokojama Jay, prima de Franklin.



"Se le pidió a la AMI para llevarlo a la urgencia, pero negó el servicio porque no contaba con la ambulancia adecuada que soportara el peso. Por nuestros propios medios lo llevamos a la Clínica del Mar, y en el Clínica del Mar duramos más de tres horas en sala de espera y no hicieron ni siquiera un triaje para hacer la atención primaria", señaló la mujer a la radio local, quien sostiene que si el paciente, pese a su obesidad, hubiera sido atendido a tiempo habría extendido su vida.



Los últimos días de vida de Franklin fueron difíciles, durante la pandemia, ante la falta de medicamentos y la dificultad para acercarse a un centro médico.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

'Aquarela': por tutela no pueden demoler polémica torre en Cartagena

Video: Natalia Reyes denuncia golpes de policía a actor estadounidense

Cartagena