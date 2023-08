Un bebé de 13 meses, que estaba bajo el cuidado de un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), falleció en extrañas circunstancias luego de que la persona a cargo del lugar le diera de comer.



El hecho ocurrió en la Ciudadela Cuba, en el barrio Ormaza, en Pereira. Por ahora, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer la situación.

Según los reportes, la madre sustituta le dio un tetero al niño y luego lo acostó para que se durmiera. Minutos después se dio cuenta de que el bebé estaba muerto y alertó a las autoridades.



El hospital al que fue llevado el menor no emitió un certificado de muerte, pues el niño llegó sin signos vitales, por lo que aún se investigan las causas del fallecimiento.



Fustel Manyoma, el defensor del pueblo en Risaralda, manifestó que aún no se tiene información del estado en el que el bebé llegó al centro asistencial. Tampoco se conocen informes de diagnósticos. Medicina legal será la entidad encargada de determinar por qué ocurrió la muerte.

Oficinas del ICBF en Pereira Foto: Cortesía: ICBF

Causas de muerte súbita comunes en bebés

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, de Estados Unidos, algunos bebés pueden morir de forma repentina, sin que se llegue a saber la causa a pesar de los estudios médicos.



Esta condición se conoce como síndrome de muerte súbita, que aunque no es culpable de todas las muertes repentinas en los bebés, en Estados Unidos corresponde a la mitad de todos los casos que se presentan.



Dentro de las causas de muerte en niños menores de dos años, la más común es la asfixia, que puede ser provocada por diferentes situaciones. Por ejemplo, quedarse atrapado entre dos objetos (colchones, cojines, etc.), lo que causa que el niño no pueda respirar.



El bebé también puede ahogarse cuando tiene una infección que le impide respirar, o cuando tiene algo en las vías respiratorias que tranca el flujo de aire.



Cuando no puede determinarse una causa de muerte, los expertos hablan del síndrome de muerte súbita.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

