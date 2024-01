Falleció abuela que salvó a sus nietas de morir en un incendio en el norte de Colombia

Martina Martínez Rivera, de 86 años, falleció en las últimas horas. La mujer, que desató una ola de apoyo en el Caribe colombiano luego de salvar a dos de sus nietas de un incendio que se generó en la vivienda familiar en El Carmen de Bolívar, murió luego de tres días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en Montería.

"Me quedo con tus enseñanzas, con tu amor hacia mí, me enseñaste a ser fuerte y valiente, luchaste hasta el último minuto. Dios hizo su voluntad y, si él te llevó, es porque te necesitaba allá con él. Eres y siempre serás mi mamá, a la que tanto amo y admiro por la valentía y la fortaleza que siempre tuviste, me queda la satisfacción que estuve contigo hasta tu último suspiro y que pude despedirme de ti. Te amo siempre mi vieja, me dejas con el corazón destrozado", apuntó Astrid Rivera, una de sus nietas, en redes sociales, confirmando el fallecimiento.



(Le puede interesar: Revelan el video del aparatoso accidente que afectó vía al Llano por más de cinco horas).

Dolor en El Carmen de Bolívar por muerte de Martina Martínez

Facebook Twitter Linkedin

Entierro Foto: iStock

Según reportaron medios locales, el incendio se presentó este lunes, 15 de enero, dentro de la casa de la familia de Martínez, ubicada en el barrio Bureche, del municipio de El Carmen de Bolívar.



Conforme adelantó El Universal, de Cartagena, un cortocircuito en una de las habitaciones de la vivienda produjo el incendio. Y, una vez las llamas empezaron a colmar el lugar, la adulta mayor hizo todo para que sus nietas evacuaran por una ventana de la casa. Desafortunadamente ella no pudo salir por sus propios medios.



Finalmente, los bomberos fueron quienes pudieron evacuar a la mujer del lugar para llevarla a un centro asistencial del municipio. Sin embargo, por la complejidad de la situación, tuvo que ser remitida a un centro médico en Montería. Allí, falleció.



Desde el reporte de la noticia, El Carmen de Bolívar se volcó en apoyo a la familia. De hecho, la reina de Bureche promovió una recolección de fondos para ayudar a la familia de Martínez.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS