A los 112 años murió Juana Aritama, la mujer más longeva de Colombia

Juana Aritama Bautista, sobreviviente de cinco epidemias, entre ellas la peste bubónica o ‘peste negra’, y quien era considerada la mujer más longeva de Colombia, murió el pasado viernes en el corregimiento de Gaira, en Santa Marta.



Aunque tía ‘Juana’, como era llamada por todos cariñosamente, tuvo una larga vida y disfrutó de muchas generaciones a partir de su matrimonio con José Fuentes, su muerte significó una profunda tristeza para familiares y la comunidad en general.



Tuvo 6 hijos, de los cuales cuatro sobreviven: Tranquilina, Olga, Silfredo y Rosario. Deja igualmente 41 nietos, 94 bisnietos, 52 tataranietos y dos choznos.



Sus días más difíciles, luego de la muerte de su esposo, fueron los vividos durante el último año por la pandemia del covid-19.



Si bien era una mujer que gozaba aún de vitalidad y lucidez, su avanzada edad, la convertían en ‘presa fácil’ del coronavirus, por esa razón su familia la protegía celosamente evitándole al máximo el contacto social para no ponerla en riesgo.



Ese aislamiento en el que permaneció en su última etapa de existencia, cuenta su nieta Sugey Rovira, le afectó mucho el estado de ánimo y la salud.



“Siempre fue muy social y alegre, por eso extrañaba no poder recibir la visita de sus hijos, amigos y vecinos”, comenta Sugey, quien ante el sentimiento de tristeza que la embargaba se la ingeniaba para subirle el ánimo, explicándole que era una medida para protegerla de un peligroso virus que estaba en la calle.

En su último cumpleaños no hubo servicio de energía

Para su último cumpleaños, a pesar de no poder estar acompañada por su familia como era tradición, su núcleo más cercano le preparó una emotiva celebración con globos, decoración y torta, y le programó una fiesta virtual, que finalmente no pudo llevarse a cabo porque ese día se suspendió el servicio de energía en el sector.



Sin embargo, sus seres queridos, recuerdan que fue un momento especial y emotivo, en el que tía Juana sonrió mucho y como deseo pidió que pasara la pandemia y que pudiera llegar a sus 113 años, para organizar un festejo con toda su familia, como en los viejos tiempos.



Lamentablemente, las fuerzas no le alcanzaron y la última semana sufrió una crisis física que no soportó.



Juana Aritama falleció cuando sólo faltaba un mes para llegar a sus 113 años y hacer aún más grande y admirable su historia en Colombia.



Pese al sentimiento de dolor que les embarga, a los hijos y nietos les queda la satisfacción que se esforzaron siempre por darle bienestar y calidad de vida.



Sugey y su hermana Nancy, consideran que una de las razones para que su bisabuela viviera más de un centenar de años fue el amor y todos los cuidados que le brindaron.



Aseguran que Juana Aritama, aunque tuvo una vida alegre y disfrutaba de las fiestas, nunca fumó ni consumió bebidas embriagantes.



Se ganó la vida vendiendo frutas en el mercado público de Santa Marta y posteriormente trabajó hasta los 84 años en un restaurante de El Rodadero.



En sus más de 100 años fue testigo de pandemias como la peste bubónica o 'peste negra', que sorprendió al Caribe colombiano entre los años 1913 y 1914. También vivió la gripe española que en el año 1918 hizo estragos en Colombia y estuvo presente cuando se registraron la gripa Aviar del 2003 y la pandemia de influenza.



¡Paz en su tumba!

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

