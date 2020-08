Develan mural para recordar a víctimas de la tragedia de Tasajera

Se cumplió este jueves un mes de la tragedia que puso a Tasajera, pequeño corregimiento de Puebloviejo (Magdalena), en la memoria de millones de colombianos, quienes hasta el momento lo desconocían. La muerte de 45 hombres tras el incendio de un camión que transportaba gasolina, cambió para siempre la vida de un sinnúmero de lugareños.



(Vea el especial 'El fuego sacó del olvido a Tasajera')

En el kilómetro 47 de la vía Ciénaga – Barranquilla, donde ocurrió el hecho, desde muy ntemprano se celebraron varios homenajes. En la mañana se realizaron dos misas con familiares y en la tarde fue develado un enorme mural, construido por la comunidad con los nombres de cada una de las víctimas.



Con el dolor más presente, como si los días no hubiesen pasado desde aquel 6 de julio, cerca de 300 personas se congregaron a un costado de la carretera, para homenajear a las víctimas del fatídico hecho.



En motos, bicicletas, carros particulares y hasta a pie, centenares llegaron hasta ese sitio, olvidaron el todos los protocolos de bioseguridad, para concentrarse en su llanto y oraciones.



En medio del dolor, que afloraba en las miradas, recordaron a hijos, padres, hermanos y vecinos que se marcharon de sus casas para extraer gasolina de un camión volcado y nunca más regresaron.



Algunos participantes llegaron con globos blancos, pancartas y camisetas con las fotografías de sus seres queridos.



“Tasajera nunca más volverá a ser la misma. Siempre los llevaremos en el corazón, por eso hicimos este mural para que ellos se mantengan vivos y sean el símbolo de una población que ha sufrido por abandono y olvido”, expresó uno de los creadores del mural construido en el sitio del siniestro que fue convertido en un campo santo.



La Policía de Carreteras brindó acompañamiento en el acto, organizando todo lo relacionado a la movilidad.



El incendio del camión que se registró el pasado 6 de julio en el kilómetro 47, dejó un total de 70 afectados por quemaduras, de ellos 45 perdieron la vida, 11 fueron dados de alta de centros asistenciales y 14 siguen internados avanzando en su recuperación.

Las voces

Uno de los símbolos de la tragedia es James Carbonó, recordado por su familia, quienes manifestaron que el día de la tragedia, al enterarse que el camión se había volcado, corrió por sus tanques para llenarlos de combustible, tan solo con una idea: “tener gasolina para la venta y para el desayuno”.



Palabras que retumban en la mente de sus seres queridos y que parecían volverse a escuchar en la casa de cartón y madera en la que vivía.



Otra que vive a diario con el recuerdo de sus familiares es Ereida Paola Carranza Rada, quien luego del accidente perdió a Carlos Manuel Ortiz, su esposo, con el que tenía seis hijos, uno de ellos Adolfo León Carranza Rada, de 20 años, también fallecido luego del siniestro.



Hoy la mujer ruega y pide que “lo que sucedió no se vuelva a repetir en ninguna otra parte de Colombia”.

Sin bioseguridad

Así fue el caso de varios parientes de los fallecidos en el siniestro. Eleonora Angarita, que desde Ciénaga se desplazó hasta el lugar donde se efectuaron los actos religiosos en una motocicleta, olvidando usar el tapabocas.



“Yo tenía que venir, como sea tenía que estar en este homenaje, varios de mis primos fallecieron en el siniestro”, dijo.



Otros cargados por el dolor, se unieron en abrazos, juntaron sus manos en una cadena humana que parecía olvidar cualquier tipo de peligro a causa del covid-19.



“Hoy el dolor es más fuerte que cualquier virus, ya perdí todo lo que quería, ya no me interesa más”, dijo un hombre que se paró frente al mural que fue hecho para que nunca sean olvidados los fallecidos.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta