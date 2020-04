Municipios sin contagios piden mantener cierre de fronteras

Aunque el país ya suma más de 5.000 casos de contagios de covid-19 y 244 víctimas por causa de esta enfermedad, son cerca de 800 los municipios que aún no registran ningún contagio.



Muchos mandatarios locales resaltan que las medidas adoptadas a nivel nacional les han resultado útiles. Sin embargo, no descartan el riesgo en el que permanecen al ser municipios más retirados y contar con menor capacidad hospitalaria.



(Le puede interesar: ¿Qué andan haciendo los escoltas y carros de los congresistas?)

Antioquia, por ejemplo, tiene 125 municipios ubicados en 9 subregiones; de esos, 28 han tenido reportes de casos de coronavirus. El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que el departamento alcanzó los 452 casos.



Solo las regiones del bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueños no han presentado casos de coronavirus.



Félix Arango, alcalde de Caucasia, el municipio más grande del bajo Cauca, dice que la estrategia ha consistido en implementar las medidas del Gobierno Nacional y restringir al máximo la entrada de personas, principalmente de aquellas que llegan desde Medellín o Montería.



“La estrategia ideal para los municipios a los que no ha llegado el virus es que tanto el Gobierno Nacional como el departamental nos apoyen para poder cerrar las vías. Mejor dicho, que la gente que salga es porque no va a volver a entrar y la que entre es porque no va a volver a salir”, dice Arango.



Gustavo Medina, alcalde de Puerto Berrío, dice que aunque a la fecha no han tenido casos positivos, le preocupa la ubicación. “Nuestro riesgo no es solo Antioquia, sino otras regiones y departamentos cercanos”, precisa. Por eso han restringido al máximo la entrada y salida de personas.





(Le puede interesar: Fiscal advierte que han detectado sobrecostos hasta del 63 % en contratos durante emergencia)



A juicio del alcalde, la restricción en el ingreso ha sido la clave para retrasar la llegada del virus, ya que en los últimos días los casos en municipios cercanos como La Dorada, Cimitarra y Puerto Araújo se incrementaron.



De otro lado, el departamento de Bolívar suma 206 casos de coronavirus, la mayoría se concentran en Cartagena. En Mompox, El Peñón y Magangué, que históricamente viven una agitada actividad comercial, están en alerta luego de que el Gobierno Nacional ordenara la apertura de los sectores de la construcción y las manufacturas a partir de hoy.



“Pensamos en lo que puede pasar después del 27 de abril. Desde los municipios libres

de coronavirus le hacemos un llamado Presidente, porque la circulación de la gente, después de este lunes, va a ser difícil de controlar”, señala el alcalde de El Peñón, Luis Venecia.



Por su parte, Barichara, uno de los municipios más emblemáticos de Santander, es uno de los 80 que no registran casos en este departamento. Para Alfonso Rodríguez, alcalde del municipio, si bien allí no hay casos de coronavirus, no es viable una apertura. “Me da miedo que en una apertura comience a llegar mucha gente al municipio, y esos son vectores de transmisión del virus; ese es el temor”, indicó.



NACIÓN