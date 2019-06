Declararán otros dos municipios del Meta libres de sospecha de minas

El comandante de la Séptima Brigada del Ejército, coronel Elkín Rodríguez, anunció que los municipios de San Juanito y El Calvario, así como veinte veredas de El Castillo serán declarados libres de sospecha de minas, en el departamento del Meta.

Estos municipios se unirán a los de Villavicencio, Guamal, El Dorado, Fuentedoro, Cumaral, Acacías y Puerto Gaitán que ya fueron declarados libres de sospecha de minas, en un trabajo que adelantan del Batallón de Desminado Humanitario No 4 y organizaciones de cooperación internacional.



El anuncio de los nuevos municipios que serán entregados los hizo el coronel Rodríguez en la reunión mensual de seguridad donde las organizaciones civiles de desminado humanitario y las fuerzas militares presentan una radiografía de las actividades de desminado que se cumplen en el departamento.



Este martes 18 de junio la organización civil de desminado humanitario Ayuda Popular Noruega (APN) entregará la zona uno del municipio El Castillo, como libre de sospecha de minas antipersonal u otros artefactos explosivos, anunció Rupert Leighton, director de esa organización de cooperación.



La zona está compuesta por 20 veredas: San Luis de Yamanes, Unión de La Cal, La Gloria, El Reflejo, Brisas de Yamanes, Caño Brazil, La Argelia, Alta Cal, El Delirio, El Centro, Playa Rica, Santacruz, Benjamín Herrera, Malabar, Carmen Uno, San Antonio, El Cable, Caño Tigre, Rio Viejo y El Reposo.

Los municipios de El Calvario y San Juanito serán declarados libres de sospecha de minas. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

La APN realizó actividades de desminado humanitario a raíz de 12 eventos denunciados ante el Sistema de Gestión de Información sobre actividades relativas a minas antipersonal .



A partir de dichos eventos, tres equipos de estudio no técnico intervinieron estas 20 veredas realizando un trabajo de investigación para recolectar información, de todas las fuentes pertinentes, acerca de la existencia de minas antipersonal y municiones sin explosionar en el municipio.



Allí, dijo Leighton, se hizo una intervención durante siete meses, desde el 23 de abril de 2018 hasta el 15 de octubre del mismo año, y gracias a ese trabajo, en conjunto con la comunidad, se pudo confirmar que los eventos no estaban relacionados con minas y por ende no revestían peligro alguno para la comunidad al no ser un campo minado



La labor de desminado humanitario se cumple en el país desde el 2016 el Gobierno nacional priorizó unos territorios y le entregaron al ejército 16 municipios del departamento del Meta de los cuales han entregado siete liberados de sospechas de minas, recordó el coronel Genaro Castaño Gómez, comandante del Batallón de Desminado No 4.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1