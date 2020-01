Los municipios que le cerraron la entrada a las basuras de Bucaramanga

El relleno sanitario El Carrasco que recibe las basuras de 16 municipios de Santander, incluidos los de Bucaramanga y su área metropolitana, deberá ser cerrado en los próximos días, según lo ordenó el juez 15 Administrativo de Bucaramanga.

Desde el año pasado, los mandatarios salientes y electos de estos municipios han venido trabajando de la mano con la Universidad Industrial de Santander (UIS), y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) para encontrar un nuevo sitio que remplace a El Carrasco, sin embargo, los mandatarios locales se niegan a aceptar las basuras.



Es el caso de Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja quien fue enfático al afirmar que en el puerto petrolero no se recibirán los residuos. “No estamos de acuerdo ni vamos a permitir la llegada de basuras de otras ciudades (…) incluso con las basuras de nosotros mismos tenemos cosas que resolver”, indicó.



En días pasados, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, se reunió con el gobernador de Santander y los alcaldes de los municipios que hoy deben buscar un lugar para llevar las basuras. En dicha reunión, concluyeron que de no encontrarse un lugar apto para disponerlas, debían ser llevadas a Cúcuta lo que aumentaría la tarifa en un 80%.

Pese a este anuncio, Pedro García el gerente de Veolia, empresa que maneja la recolección de basuras en la capital nortesantandereana, dijo en una entrevista con Caracol Radio Cúcuta que no iban a permitir el ingreso de residuos de estos municipios de Santander, “ese es un rumor desde hace 5 años que los residuos vienen, pero eso jamás ha sido cierto. Nosotros entendemos la necesidad que tiene Bucaramanga para resolver la situación, pero la decisión está en manos del municipio y autoridad ambiental”.



Durante el mes de enero, los alcaldes electos de los municipios del área metropolitana se han reunido en reiteradas ocasiones para definir el posible lugar de reemplazo de El Carrasco. Según Carlos Román, alcalde de Girón, se descartó el lugar conocido como Chocoa, ubicado en este municipio, para disponer las basuras, por lo que el mandatario se une a las demás autoridades locales que le han ‘cerrado’ las puertas a recibir las basuras.

“En Girón está la PTAR de Rio Frio, se contamina el río y desemboca después en el río de Oro. A Girón le metieron la cárcel de Palogordo que tiene una PTAR que está contaminando la quebrada El Palmar que desemboca en el río de Oro. Siempre todo lo malo se quiso llevar a Girón. No nos interesa y no vamos a permitirlo”, indicó el mandatario de Girón.



Siendo así las cosas, uno de los lugares viables para disponer basuras sería el municipio de Lebrija, sin embargo en la última reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el alcalde de este municipio, Luis Carlos Ayala, descartó esta posibilidad dado a que se concertó con las comunidades de la zona y no estuvieron de acuerdo.



Por lo pronto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( Anla), prorrogó el plazo del cierre del relleno para el próximo 14 de febrero.



BUCARAMANGA