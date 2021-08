Doce municipios del oriente del país viven un drama tras explosión

La explosión de un tramo del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga, en zona rural del municipio de Toledo (Norte de Santander), mantiene preocupados a los habitantes de al menos 12 municipios del oriente colombiano, quienes esperan una pronta solución y el restablecimiento del suministro de gas.



(Le puede interesar: Funcionarios de la alcaldía de Armenia denuncian supuesto ataque paranormal)

Sin embargo, las difíciles condiciones climáticas que enfrenta esta región, sumado a cinco deslizamientos de tierra que mantienen incomunicada la vía La Soberanía, han obstaculizado las labores de reparación.



Yorley Carrillo, coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio de Toledo, precisó que los tres heridos por la explosión revisten gravedad debido a las quemaduras y se encuentran en el centro médico del corregimiento Samoré.



“Los heridos no se han podido remitir a un sitio de mayor nivel de complejidad. No se han podido sacar porque no hay acceso vía terrestre, ni vía aérea. No ha dejado de llover y no se ha podido hacer el traslado”, afirmó la funcionaria.

La explosión

La empresa Promioriente reveló este martes que un deslizamiento habría provocado la rotura del gasoducto y el incendio que causó heridas a tres obreros que estaban en el lugar.



Tras la explosión fue activado un plan de contingencia y los dispositivos de seguridad para controlar la emergencia. Los heridos fueron identificados como Nicolás Peña, Yeison Rodríguez y Gustavo García.



(Además: Se 'esfumaron' $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena)



Aunque Promioriente manifestó que la normalización del servicio se haría en corto tiempo, lo cierto es que la reparación podría tardar varios días. Al menos 12 municipios de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Santander, estarían sin servicio de gas.



También se conoció que el pasado 12 de julio se registró una emergencia en el mismo sitio donde se presentó la explosión este martes 3 de agosto.



En su momento, la Alcaldía de Toledo recibió un oficio de Promioriente donde se especificaba que “la saturación del terreno producto de las constantes lluvias, la composición de suelo que presenta bajas propiedades mecánicas, entre otros”, habría generado la emergencia.



Adriana Arias, coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de Santander, hizo un llamado a los pobladores para hacer una evacuación preventiva.



“Estamos articulando con Invias, organismos de socorro, administración municipal, IDS y Ejército Nacional para solucionar lo antes posible esta situación”, sostuvo Arias.



Ante los recientes hechos, la empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, activó un plan de contingencia en la vereda Troya, lugar donde circula el gasoducto Gibraltar-Bucaramanga y el oleoducto Caño Limón-Coveñas.



CÚCUTA