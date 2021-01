Santa Bárbara de Pinto hace un año estrenó hospital, pero no funciona

En un municipio de Magdalena, en plena crisis de salud por la pandemia, tienen un hospital recién construido, pero la gente no lo puede usar.



Este reprochable caso ocurre en Santa Bárbara de Pinto un pueblo del sur del departamento, donde sus habitantes tienen que desplazarse en motos y chalupas a localidades vecinas para recibir atención médica.



El centro asistencial de primer nivel tuvo una inversión de $5.600 millones y fue inaugurado con bombos y platillos el 19 de diciembre de 2019.



Al acto asistieron la gobernadora de la época Rosa Cotes, funcionarios del Fondo de Adaptación y de la alcaldía municipal.



Ha pasado un año desde entonces, pero el hospital nunca ha prestado servicio y mantiene sus puertas cerradas.



El centro asistencial, según se comentó en su momento, contaría con una sala de urgencias, consulta externa, odontología, laboratorio clínico, obstetricia, esterilización, farmacia y área administrativa, entre otros servicios.



La entrega de la obra generó mucha expectativa entre la comunidad que creyó que, luego de muchos años, por fin tendrían acceso a una atención en salud digna.



Pero nada cambió y niños, adultos y ancianos se aferran a la ayuda divina para que el coronavirus no los afecte de forma severa porque no existe un lugar cercano al cual acudir ante esta o cualquier otra enfermedad de gravedad.



La población ve con rabia e impotencia como el hospital no se llena de gente, sino de maleza y suciedad mientras aguarda impaciente porque se cumplan los anuncios que se hicieron el día de la inauguración de la obra.



En una entrevista, publicada por el portal seguimiento.co, al Fondo de Adaptación sobre este tema, se indicó que el hospital quedó en su momento completamente terminado y la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento era de la Alcaldía municipal.



“El contratista no tiene pendientes y ha estado presto a resolver las inquietudes que como post-venta se han presentado; insistimos que el proyecto necesita de mantenimiento permanente, de acuerdo con los manuales de uso entregados, pero fundamentalmente lo que se requiere es que se termine la conexión de energía definitiva para que entre en funcionamiento”, señaló el Fondo de Adaptación.



Según la entidad nacional, la administración habría incumplido con la tarea que le correspondía.



Ante esta situación anunció que en los próximos días hará una visita técnica al municipio con el fin de que la Alcaldía cumpla con los compromisos y se pueda poner en servicio el hospital.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta