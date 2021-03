Multitud de turistas en Santa Marta en pleno pico de covid-19

“Entendemos la preocupación de las autoridades, pero hemos pasado un año muy malo y apenas ahora empezamos a ver la luz”, asegura un guía turístico, antes de abordar a un grupo grande de visitantes para ofrecerle un tours a las playas de Santa Marta.



Él entiende el riesgo de contagiarse de covid al que se expone cuando tiene contacto con personas que vienen de Bogotá, Medellín, Cali y otros lugares del país; sin embargo, asegura que no hay otra opción porque “si no trabajo mis hijos y mi esposa pasan hambre”.



Los prestadores de servicio turístico al igual que comerciantes y hoteleros, en estos momentos les preocupa más que el turista no llegue a Santa Marta por las restricciones que puedan implementarse, a que se desate aún más la propagación del coronavirus.

Ni siquiera la actual emergencia que afronta la capital de Magdalena y las medidas vigentes para frenar la ola de contagios, evitó que la ciudad se llenara de foráneos durante este puente festivo de San José.



(Le puede interesar: El libro que retrata el 'verde' del conflicto armado en Colombia)



Desde el viernes comenzaron a arribar los buses repletos de familias provenientes principalmente del interior de país. Muchos incluso adelantaron sus vacaciones, ante las posibilidades de que a partir del 26 de marzo se declare la cuarentena en el territorio samario.



Cómo viene sucediendo cada fin de semana desde que se abrieron las playas, se volvieron recurrentes las imágenes de familias con niños y ancianos que disfrutan de sitios turísticos sin tapabocas y sin guardar la distancia social, en una ciudad que sufre por un pico alto de contagios que tiene las clínicas llenas y las muertes disparadas.



“Nosotros exigimos a nuestros clientes que lleven el cubre bocas y seguimos todas las recomendaciones sanitarias. Pero muchas veces el turista se molesta y hasta se va para otro lado cuando se sienten acosados, manifiesta un propietario de restaurante.

El Rodadero, foco de Covid

Los residentes de El Rodadero son los más alarmados por las multitudes que se forman a toda hora en cada esquina de esta zona turística.



Samuel Villanueva, habitante de este sector, dijo que le preocupa mucho las consecuencias que traerá para la salud la circulación de tantas personas que no acatan las medidas de bioseguridad.

No valieron las advertencias de las autoridades sobre la alta cifra de contagio por covid-19 en Santa Marta. Los turistas llegaron en masas, como si el mundo se fuera acabar. pic.twitter.com/Rkw7Iqls8h — leonardo herrera (@leoher69) March 21, 2021

“Debemos asumir que los visitantes van a llegar pase lo que pase”, comenta Samuel, quien considera que de nada sirven las restricciones rigurosas que se implementan, mientras no se ejerza un mayor control sobre el turismo.



Y es que aunque los turistas no quieren que se les señale como responsables de una crisis de Covid, parece preocuparles poco exponerse al contagio.



(También: Un menor y su abuelo caen en campo minado en Tibú)



A pesar que en la ciudad la actividad nocturna está suspendida por el toque de queda que rige desde las 8 de la noche y la Ley Seca de 6pm en adelante, los visitantes aprovechan el día para visitar las playas, hacer un viaje en chiva rumbera, deleitarse con la gastronomía del Caribe y recorrer los sitios turísticos en general.



Este puente festivo fue un abrebocas de lo que seguramente será una exitosa Semana Santa que contribuirá a la recuperación económica, pero que a su vez podría causar que sigan en aumento el número de infectados de Covid-19.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Lea más noticias de Colombia

Extorsiones y amenazas de muerte no dejan avanzar vía al mar en Sucre



Transcaribe asegura que no suspenderá servicio de transporte Estragos del invierno en Cauca: Avalancha destruye puente en Toribio