Razón por la cual multinacional no hará proyecto minero en Santurbán

El 29 de marzo pasado la empresa canadiense Eco Oro renunció a su contrato de concesión con el que pretendía ejecutar su proyecto ‘Angostura’, en títulos mineros dentro del páramo de Santurbán, para extraer 7,7 millones de onzas de oro en 15 años.

Dicha decisión se hizo oficial en una carta que Eco Oro le envió a la Agencia Nacional de Minería (ANM), en la que señala que las principales razones por las que se va obedecen a la incertidumbre jurídica y temporal con relación a la delimitación del páramo de Santurbán, pues no ha podido desarrollar el proyecto debido a que sus títulos mineros más importantes están justamente en la zona de páramo, por lo que no puede mover ni un centímetro de tierra.



En dicha carta, además de explicar las razones por las cuales se retira después de permanecer más de 20 años en la provincia de Soto Norte y de culpar a la ANM de la decisión, Eco Oro señaló que en los 60 días calendario tras radicar la comunicación se retiraría de la zona, pero hasta ahora la compañía canadiense continúa en California (Santander) a la espera de que el Estado le reciba la concesión de manera oficial y se pacten los pasos a seguir para el saneamiento ambiental, entre otros temas.



Según Eco Oro, antes llamada GreyStar y cuyo proyecto de explotación inicial era a cielo abierto pero que luego lo cambió a extracción por socavón para obtener la aprobación de la licencia ambiental y así poder intervenir el páramo, literalmente se reventó económica y jurídicamente ante la incertidumbre que, por cuenta de la delimitación del páramo de Santurbán, se generó en torno a los proyectos de explotación en zona paramuna y por la presión social de los defensores del agua y ecosistemas sensibles.



Esta situación, según explicó Eco Oro en la carta, se complicó cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-361 de 2017 que le ordenó al Ministerio de Ambiente volver a delimitar Santurbán, debido a que la línea trazada en el 2014 no cumplió con un proceso de socialización y concertación suficiente con las comunidades afectadas por la decisión.

Según la Sentencia, la nueva línea de páramo debía estar lista en noviembre de 2018, pero se aplazó para julio de 2019 y, al parecer, tendrá que prorrogarse otro tanto más, por lo que ante dicha inestabilidad en los tiempos la empresa ve inviable la continuidad de sus operaciones.



Otra de las razones para que Eco Oro renunciara fue que la ANM, en una decisión que se podría calificar de absurda, le aprobó el Programa de Trabajos y Obras (PTO) al proyecto Soto Norte de la multinacional árabe Minesa dentro de las áreas de concesión de la compañía canadiense, sin que la empresa árabe hubiera adquirido el derecho y sin contar con el consentimiento de Eco Oro.



Pese a que la minera canadiense impugnó dicha decisión de la ANM, la entidad no la aceptó y por el contrario ratificó que Minesa podría utilizar las áreas para la construcción de los túneles gemelos por donde extraería el material producto de su explotación.

Foto: Pedro Vargas

EL TIEMPO intentó comunicarse con las directivas de Eco Oro pero manifestaron que debido al litigio que tiene la compañía con el Estado Colombiano por 764 millones de dólares, no están autorizados para hablar. De manera extraoficial EL TIEMPO conoció que la empresa no se irá ni dejará a la deriva los títulos mineros hasta tanto el Estado no los reciba.



Sobre esta situación Maryerly Rojas, miembro del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, señaló que la decisión de Eco Oro es un “triunfo” de las movilizaciones y la resistencia ciudadana por impedir y rechazar intervenciones mineras en el páramo.



“Es un triunfo en la medida en que derrotamos a Eco Oro y su megaproyecto Angostura, pero también es una alerta para el Gobierno y tome medidas para proteger el patrimonio nacional y los ecosistemas porque las empresas a las que no se les dé licencia ambiental van a demandar al Estado”, dijo Rojas.



Y agregó que se le pedirán las explicaciones a la ANM sobre el otorgamiento a Minesa de las áreas de títulos mineros de Eco Oro, porque “vemos cómo las instituciones del Gobierno favorecen el proyecto de Minesa aún estando dentro de los títulos de otra empresa y sin tener su consentimiento”.

Para el alcalde de California, Hugo Arnoldo Lizcano, la noticia de Eco Oro también es buena para la comunidad porque tras conocerse de la renuncia a los títulos mineros y ésta fue aceptada por la ANM, se entablaron unas mesas de concertación con el propósito de que dichos títulos pasen a manos de mineros formales de California y que la infraestructura de la canadiense se done al municipio.



“Es una buena noticia para nosotros. La empresa llevaba 20 años con la concesión pero por la línea de páramo se frenó el proyecto y nosotros llevábamos 20 años estancados sin poder hacer minería en el 50 % de los títulos que están por fuera de la línea de páramo. Ya llevamos dos mesas con el Ministerio para avanzar en el proceso de la formalización minera y de que esos títulos se entreguen a mineros de la zona. Y con la empresa hemos venido avanzando para que sus propiedades se donen al municipio”, dijo el alcalde.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN / Bucaramanga