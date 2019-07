Multas por no tener al día la revisión técnico mecánica siguen en pie

Las Fake del Face se dio a la tarea de verificar un audio que anda circulando en WhatsApp que asegura que las autoridades de tránsito no estarían habilitadas para poner multas, bien sea físicas o electrónicas, por no tener al día la revisión técnico mecánica. Esto no es cierto.

En octubre de 2018, el abogado David Gavalo presentó una demanda de nulidad de la resolución en la que el Ministerio de Transporte precisó que la revisión técnico mecánica debe ser expedida cada año, dejando así sin fundamento la ley 769 de 2002 que establecía que dicho certificado debía ser expedido cada dos años.



El Consejo de Estado admitió la demanda pero en ningún momento dio vía libre para que las autoridades de tránsito suspendieran las multas por no tener al día esta revisión que examina el óptimo funcionamiento de los vehículos.

Esto es lo que dice el audio

El audio embebido no es soportado

“Mediante medida cautelar tomada por el Consejo de Estado, en una demanda de nulidad simple, se ordenó suspender los efectos de la resolución 5011 de 2011 del Ministerio de Transporte. En este momento no le pueden hacer comparendos por revisión tecnicomecanica ni le pueden inmovilizar el vehículo por revisión técnico mecánica porque eso está suspendido.



Esto está confirmado, los medios de comunicación no le han querido dar pie a esta noticia obviamente no les conviene.



Se puede compartir el audio, lo pueden verificar, el número del proceso en el Consejo de Estado es el 460 del 2017 ahí lo pueden verificar. Ya está suministrado a las autoridades metropolitanas.”

Tampoco es cierto que a los medios de comunicación “no les convenga” difundir esta información, no se difunde porque no es cierto. EL TIEMPO habló con fuentes de el Consejo de Estado y corroboraron que no es correcto lo que dice el audio.

¿Qué dijo realmente el Consejo de Estado?

“No es procedente la solicitud de suspensión provisional de la resolución por medio de la cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados y el Certificado de la Revisión Tecnicomecánica y de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores en el Territorio Nacional”.



"El Ministerio solicitó negar la medida cautelar de suspensión provisional requerida por el accionante”.

¿En cuánto está la multa?

Las autoridades de tránsito pueden sancionarlo por tener vencida la revisión técnico mecánica. Esta multa es de $414.058 (15 salarios mínimos legales diarios vigentes).

Las noticias falsas abundan en redes sociales y cada vez es más frecuente que los mensajes contengan incluso un llamado a que se comparta con sus demás contactos para viralizar dicha desinformación. ¡No se deje engañar!

