¿Existe multa por no usar cinturón de seguridad en el asiento trasero?

En los últimos días ha circulado en WhatsApp una cadena que asegura que desde 'mañana' las autoridades de tránsito tendrían la facultad de interponer comparendos si los pasajeros del asiento de atrás no utilizan el cinturón de seguridad.

Según estudios del Instituto de de Seguros para la Seguridad en las Carreteras en Estados Unidos, IIHS, por sus siglas en inglés, en 2017 el cinturón de seguridad salvó un estimado de 14.955 vidas. Si todo el mundo lo usara, se hubieran prevenido otras 2.456 muertes en accidentes de tránsito.



Tanto la Secretaría de Movilidad de Bogotá como fuentes de la Policía de Tránsito le aseguraron a EL TIEMPO que hay varios datos errados en esta cadena. Acá le contamos la verdad sobre esta legislación. ¡No se deje engañar!

Las inconsistencias de la falsa cadena

¿Cuál es el verdadero valor de la multa?

La Resolución 3027 de 2010, en su artículo 1°, Codificación de las Infracciones de Tránsito, indica que por no utilizar el cinturón de seguridad en los puestos delanteros del vehículo y en los asientos traseros en el caso de los automotores fabricados a partir del año 2004, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor deberá pagar una sanción de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes equivalente a $414.116.



No es de $450.000 como dice la falsa cadena que circula por WhatsApp.

¿Desde mañana?

No es a partir de 'mañana'. La vigencia de la norma es desde hace ya varios años.

El Ministerio de Transporte estipuló que el uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio desde el año 2004 de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

¿La medida solo aplica para vehículos a partir del 2004?

La ley 769 de 2002, Artículo 82 y la resolución 19200 de 2002 indican que:

“A partir del año 2004 los vehículos fabricados, ensamblados o importados se les exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, con las características técnicas de fijación y anclaje contempladas en el artículo 2° del presente acto administrativo …”.

Con multa o no, todos los pasajeros de un vehículo deben hacer uso del cinturón de seguridad, pues es una herramienta de protección ante un accidente automovilístico o si el vehículo frena 'inesperadamente'.



Así las cosas, no es 'desde mañana' que los Policías de Tránsito podrán interponer una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes ($414.116) por que alguno de los pasajeros de atrás no use el cinturón de seguridad, pues ésta medida entró hace tiempo.



¡Evite caer en noticias falsas! y evite compartir información no verificada con sus demás contactos o redes sociales.



