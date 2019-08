Declaran alerta en Santa Marta por llegada masiva de venezolanos

La situación de la atención en salud para la población venezolana en Santa Marta se ha convertido en un ‘bolsillo roto’ para las autoridades del sector en la capital de Magdalena.

El problema se agudiza teniendo en cuenta que las autoridades de salud han emitido una alerta por una presunta llegada masiva de venezolanas quienes, unas semanas antes de dar a luz, pasan la frontera con destino a los centros de la red pública de salud de Santa Marta.



Según la Secretaría de Salud, el Distrito ha gastado más de $ 11 mil millones en atención a esta población, sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del ramo, ha aportado menos de $300 millones.



El caso reciente de ocho mujeres de nacionalidad venezolana que llevan más de una semana en la policlínica La Castellana, en el norte de la ciudad, sin recibir la remisión a un hospital de alta complejidad para adelantar la cesárea; es el reflejo de la crisis que ha generado la llegada masiva de mujeres del vecino país, solo a parir.



En una sala de la policlínica ubicada en el sector de Pescaíto se encuentran las mujeres que, ante la necesidad de una cesárea, no han podido realizar las labores de parto en ese centro de atención.



La secretaria de Salud, Linda Cabarcas, manifestó que desde esa cartera se han hecho las autorizaciones pertinentes para la remisión a un centro asistencial de mayor complejidad; sin embargo, en el hospital Julio Méndez Barreneche, no habría camas.



Respecto a las otras mujeres, la Secretaría de Salud confirmó que para estos casos es necesario el parto con cesárea, el cual debe ser hecho en el hospital Julio Méndez Barreneche o en un centro médico de alta complejidad; por lo que, de inmediato, desde su cartera, se autorizó la remisión, sin embargo, en ese lugar no habría camas para atender a las mujeres.



Linda Cabarcas, secretaria de salud, confirmó que ha solicitado al Ministerio de Salud la posibilidad de un traslado para las mujeres a otros municipios como Ciénaga para que puedan dar a luz.

Un turismo de partos

Las autoridades de salud desde hace varios meses vienen denunciando que al menos dos mujeres del vecino país llegan por semana a la capital de Magdalena.



Linda Cabarcas, secretaria de salud, manifestó que, “las mujeres llegan sin ningún control prenatal: dicen que llevan varios meses acá, pero está comprobado que llegan o en el último trimestre o a falta de unas semanas para dar a luz”.



“Esta situación nos tiene preocupados, porque, al no tener ningún control prenatal, no sea sabe cuál es la edad gestacional veraz, no se sabe cuál es la fecha probable de parto, siempre vienen con alguna complicación por descompensación, se han presentado casos de hipertensión arterial, temas de desnutrición y falta de muchos controles que son necesarios en una mujer embarazada”, dijo Linda Cabarcas.



Según la funcionaria, de cada cinco mujeres embarazadas, mínimo dos está necesitando una UCI neonatal "y eso se nos estaría complicando en pacientes de alto costo, porque no es una cesárea normal, porque la mayoría tiene que ver con un alto valor.

Sufren en las salas de espera

Geymar García es una de las ocho mujeres que están a la espera de la atención en una de las salas de espera de la Policlínica La Castellana. Junto a su padre llegó al centro de atención médica desde el pasado 1° de agosto buscando dar a luz.



La mujer no cuenta con permiso de permanencia y ningún tipo de documentación, pero manifiesta vivir en Santa Marta desde hace varios meses.



“Yo solo quiero que mi niño nazca sano y salvo, pido a las autoridades de salud que hagan lo necesario, pero que no dejen que pierda a mi bebé”, manifestó la mujer, quien asegura que la situación de su país, la obligó a llegar a Santa Marta.



Mientras a la ciudad siguen llegando venezolanas embarazadas en busca de la atención a su parto, las autoridades siguen aumentando la deuda con los prestadores que va en más de $11 mil millones.



La cifra se ha convertido en un verdadero hueco para el bolsillo de la autoridad de salud que solo ha recibido menos de $500 millones del Ministerio.



Sin embargo, en su reciente visita a Santa Marta por la llegada del buque hospital Comfort de la embajada de Estados Unidos, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dijo que se viene fortaleciendo la ruta de atención a migrantes.



“Estamos trabajando el beneficio de la red hospitalaria pública, hay avances importantes en curso, hay un esfuerzo en el saneamiento financiero de algunos hospitales, como es el caso del Julio Méndez Barreneche”, dijo el Ministro.



Aseguró muy a pesar que los recursos no son suficientes que al menos de cada dos pesos invertidos por el Distrito, el Ministerio estaría girando uno, para la atención a la población.

Datos de atención

En el periodo comprendido de enero a julio del 2019 se recibieron en la red de salud de Santa Marta un total de 3.935 reportes de atención a pacientes venezolanos; durante el año se han atendido en la red de prestadores un total de 5.603 venezolanos y 7.122 colombianos, para un total 12.725 reportes generados, lo cual corresponde al 44,03 por ciento de la población migrante y 55,97 por ciento de nacionales respectivamente, reportados al CRUE.



Durante el presente año, se han atendido un total de 5.603 venezolanos, de los cuales un 92,8 por ciento se atendieron en la red pública y el restante 7,2 por ciento, en la red privada.



Añadió la autoridad de Salud que durante el presente año, según los reportes generados por los prestadores, las causas más frecuentes en la atención de urgencia son los embarazos, con el 15 por ciento,, abortos con 3.0 por ciento y otras causas 82.0 por ciento

