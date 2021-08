Mujeres privadas de la libertad hacen accesorios con residuos 

Varios kilos de retazos y residuos pueden quedar luego de la producción de centenares de pares de zapatos o bolsos de los que fabrica la empresa manizaleña Calzado Triunfo hace más de 70 años. Gran parte de estos encontraron una oportunidad que los hará más amigable para el medio ambiente.

Se trata de ‘Renacer’ la nueva línea de accesorios que convierte en aretes los pedazos de cuero, sintéticos y otras decenas de materiales que usa la empresa en sus procesos de manufactura. Es así como se mudaron a la moda circular, buscando no solo innovar en productos y generar ganancias, sino botar lo menos posible.



Esta nueva línea de accesorios que, en primer momento es solo de aretes, nació como una diversificación de su mercado y sería una única producción. Sin embargo, la acogida ha sido tanta, que se quedará para alimentar la oferta de esta empresa familiar.



“Empezamos probando aretes, pero ante la buena respuesta que ha tenido seguiremos el proceso. Esperamos incluir pulseras, tiras para gafas y otros accesorios de similar tamaño que acompañen nuestros productos base, como los bolsos, por ejemplo”, señaló Fabiola Soto, líder del área de diseño de la empresa.



En medio del ambiente empresarial de Manizales se encontraron con Bird Accesorios, otra microempresa manizaleña que le daría otro toque especial a estos productos: las manos que los fabrican son mujeres que estuvieron en centros de reclusión de la ciudad.



“Encontramos a esta emprendedora que trabaja con personas que estuvieron en la cárcel. Ella saca los diseños y corta, las mujeres pospenadas los ensamblan y nosotros empaquetamos. Así, ‘Renacer’ tiene una connotación de nuevas oportunidades para esos materiales que eran basura y estas mujeres que buscan una nueva vida”, indicó el gerente de Calzado Triunfo, Juan Camilo Restrepo.



La empresa paga por la fabricación de los aretes y, además, dona un 10 por ciento de las utilidades de la línea, esto para aportar a los procesos que Bird Accesorios adelanta con ellas.



“Por fortuna la gente ha valorado mucho este proceso. Es consciente de que compran no solo aretes exclusivos, porque no hay uno igual a otro, ya que el tamaño de los residuos es muy pequeño, sino también que compran una historia de vida y eso es muy valorado hoy”, añadió Restrepo.



Tatiana Gonzales, creadora de Bird Accesorios, manifestó que este tipo de proyectos a los que se vincula el sector empresarial ha transformado la vida de las tres mujeres pospenadas que están vinculadas a su emprendimiento.



“Todas las empresas que empiezan a vincularse con nosotros son una mano amiga para este proceso y nos ayudan a ser creadores de oportunidades para estas personas que conviven a diario, dentro y fuera de los penales, con situaciones muy complejas”, señaló.



El proceso de Bird, empezó hace tres años al interior de la cárcel de mujeres, una vez se empezó con las maquilas, tuvieron que suspender el proceso interno y empezarlo con mujeres pospenadas.



En la cárcel de varones, entre tanto, están adelantando un prototipo de producto en el que trabaja una persona; una vez quede, esperan vincular a cuatro más.



“Bajo el concepto de moda ética, hemos ido abriendo mercados y vendiendo productos con valor añadido; algo que más allá de ser bonito y llamativo cuenta una historia. Cada cosa lleva impregnada las sonrisas y las luchas de estas personas”, apuntó Gonzales.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES