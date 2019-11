Las audaces militares expertas en desactivar  explosivos en Colombia

“El primer error es el último, eso es algo que debemos tener claro”. Con esta advertencia la subteniente del Ejército y técnico en Explosivos, Mónica Hernández, explica la importancia de esta labor en el campo de batalla.



La joven, que no supera los 25 años, se encargó de liderar la capacitación dirigida a 85 soldados del Ejército colombiano. En este grupo hay siete mujeres provenientes de diferentes batallones a nivel nacional, y son las primeras en el país (además de Hernández y Angélica Torrijos) en recibir esta certificación nacional.

Este es casi un hito en la historia del Ejército pues ha sido un curso casi exclusivo para los hombres, y solo hasta el año pasado una militar empezó a capacitarse en explosivos. Una de las primeras fue la oficial Hernández, que ahora viaja por el país como instructora, certificando los cursos de Expertos en Explosivos y Demoliciones (EXDE) de la Escuela de Ingenieros Militares.



“Yo empecé a capacitarme y a entrenar en el curso que dura un año y ahora soy certificadora. Me envían los nombres de las soldados que quieren participar y yo analizo todo antes de ingresarlas al curso, no todas sirven para esto y no podemos hacer quedar mal al género femenino como tal”, dijo la subteniente.

Siete de las cabo tercero se conviertieron en las primeras en recibir certificación nacional como expertas en explosivos en el país. Foto: Octava Brigada



“Esto algo que nos permite a las mujeres demostrar las capacidades que tenemos, lo cuidadosas y minuciosas que podemos ser. Nosotras analizamos muchos puntos de vista antes de una desactivación”, afirmó la cabo tercera Katherin Paola Muñoz, una de las militares que se graduó.



Durante seis semanas, las siete cabo y 78 soldados más, recibieron instrucción en el manejo de explosivos, tales como las características y componentes, la ubicación, detección y destrucción de artefactos improvisados que todavía amenazan diferentes zonas del país. Este curso se realizó en el Batallón de Ingenieros Número 8, ‘Francisco Javier Cisneros’, adscrito al Comando de Ingenieros y ubicado en el corregimiento de Pueblo Tapao, en el Quindío.

“Esta es una prueba piloto que incluye mujeres porque, hasta hace muy poco, empezamos a tomar el rol de la mujer militar y de mando de tropa”, contó la oficial Hernández. Y explicó que es más complejo desactivar un explosivo que destruirlo. Para estas labores están los grupos EXDE, EXDE Delta y Marte, los más especializados del Ejército Nacional.



La subteniente Hernández relató que uno de los oficiales que más ha respaldado el ingreso de las mujeres al grupo de expertas en explosivos ha sido el coronel José Antonio Pérez Gómez, jefe del Centro Nacional contra Minas (CENAM).



“Resaltamos que desde hace algunos años hemos logrado incluir dentro del Ejército a las mujeres. Ya hace algún tiempo lo hicimos con la teniente Hernández y por eso la tenemos aquí, porque es de las primeras mujeres oficiales que asumió el reto de ser una técnica en explosivos, pero ella no se podía quedar sola, por eso han llegado las nuevas técnicas en explosivos, que algún día puedan ingresar a los grupos Marte, las expertas en el CENAM, saber de dónde viene, cómo se compuso, hacerle la trazabilidad a esa mina y poder detectar la huella que deja el bandido cuando la fabrica”, señaló el coronel Pérez durante la ceremonia de clausura del curso en Armenia.



Y añadió que, como jefe del CENAM y un “viejo soldado de la guerra contra las minas, en el grado de capitán tuve la oportunidad de ser comandante de un grupo Marte, y traigo el sentimiento de muchos colombianos de que las minas son la forma más desafortunada de poner fuera de servicio no solo al militar sino a una comunidad en general”, dijo el oficial.



La cabo Johana Giraldo lleva dos años en el Ejército y es tecnóloga en Atención Prehospitalaria, pero cuando escuchó del curso EXDE, se inscribió y ahora hace parte del grupo de expertas y resalta el liderazgo que tiene la mujer.



Hace unas semanas, 64 militares del Ejército fueron certificados en el primer Curso Internacional de Explosivos y Demoliciones. Entre los soldados certificados estuvo la cabo tercero Angélica Vanessa Torrijos, la primera mujer con certificado internacional en el uso y manejo de explosivos. La joven de 22 años le abrió la puerta a sus compañeras.



En el curso, que también duro seis semanas, participaron militares del Centro de Excelencia del Ejército italiano, Ejército Nacional de Colombia, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Las clases estuvieron enfocadas en técnicas, tácticas y procedimientos contra la amenaza explosiva. Allí se ubicaron y destruyeron minas antipersonales, con la misión de fortalecer e intercambiar conocimientos con los militares extranjeros para el beneficio de la población.



Laura Sepúlveda

para EL TIEMPO

Armenia @lausephincapie