Mujeres de Cartagena son protagonistas en construcción de Ecoparque Solar de Ecopetrol

185 mujeres, cabeza de hogar, de Cartagena son protagonistas de uno de los proyectos para la generación de energías limpias más importantes del país.

Se trata de mujeres del corregimiento de Pasacaballos y otras zonas de Cartagena, aledañas a la Refinería de Ecopetrol, quienes participaron en la construcción del Ecoparque Solar más grande que se haya construido dentro de una refinería en Latinoamérica, según Ecopetrol.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, llegó este viernes hasta el complejo petrolero para inaugurar la primera fase del Ecoparque Solar Refinería de Cartagena.

Ingrith Paola Babilonia Ariza participa en construcción de Ecoparque Cartagena Foto:John Montaño/ EL TIEMPO

“El proceso con las mujeres cartageneras es muy importante porque ellas sobresalieron, no solo en labores mecánicas. sino además en labores de montaje mecánico de los paneles solares. Son muy aguerridas a la hora del montaje, y además son clave en los detalles del montaje de la infraestructura”, señala Diego Alejandro Rico, director de proyectos de la multinacional Power China, aliada del proyecto, y responsable de la capacitación del personal que realizó el montaje: 370 hombres y mujeres, todos pertenecientes a las comunidades aledañas.

Muchas de ellas se capacitaron con el SENA, en temas como seguridad industrial y energías renovables.

“Es uno de los primeros proyectos para granjas solares que se realizan dentro de una refinería; y por tratarse de una zona franca tiene varios filtros de aprobación e ingreso”, agrega el director de proyectos de la multinacional Power China.

Bajo la canícula del Caribe colombiano ellas trabajan durante los últimos dos años entregando todo su potencial.

“Con este Parque Solar contribuiremos a descontaminar la matriz energética, y cumpliremos con nuestro compromiso para la descarbonización de las operaciones, la disminución en la generación de gases de efecto invernadero”, añade Silvia Urbina Restrepo, líder de proyectos de la vicepresidencia de Ecopetrol.

Ecoparque Cartagena Foto:John Montaño/ EL TIEMPO

La primera fase, que ya culminó, consta de 8.000 módulos solares, y la segunda fase, que culminará en el segundo semestre del 2024, consta de 38 mil módulos más.

“Con este Ecoparque Solar estamos dejando de emitir 21 mil toneladas de CO2 año. Es decir, es como si en una ciudad como Bogotá, durante tres días, dejaran de transitar 5 millones 200 mil automóviles y un millón 300 mil motos”, agrega Urbina Restrepo

En total, el proyecto ocupará un área de 20 hectáreas, en la zona industrial de Mamonal.

El Ecoparque Solar arranca operaciones en 90 días, una vez culminen los permisos de operación de rigor.

Ingrith Paola Babilonia Ariza, de 36 años, y oriunda del corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, madre de dos hijos de 7 y 17 años. Trabaja en el proyecto hace dos años

“Esto es una mano de Dios abriendo puertas, cuando vi la vacante en Internet nunca imaginé que era para trabajar acá, me postulé, pasaron los días, y hasta se me había olvidado pero me llamaron", narra ella.

"Estaba esperando una oportunidad. En la entrevista me dijeron ‘llevas varios años sin trabajar’, y yo les expliqué que estaba cansada de buscar y no encontrar oportunidades”, señaló la joven cartagenera, quien fue la responsable de narrar su experiencia de vida al presidente de la República durante la presentación del proyecto.

Ella asegura que al comienza sufrió del síndrome del impostor y llegó a pensar que no estaba capacitada para el trabajo, pero estuvo dispuesta a capacitarse y aprender.

“Inicié con contratos cortos a tres meses pero gracias a Dios acabé de firmar un contrato a término indefinido con la empresa Power China, aliada del proyecto”, señala.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena