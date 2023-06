La segunda vez que Anabelina Moreno desfiló en una pasarela lo hizo sin turbante. El diseñador Hossiel Giraldo no quería que ni ella ni sus otras modelos escondieran su cabeza rapada, pues considera que este es un símbolo de lucha y valentía.

El diseñador quindiano decidió que algunas llevaran láminas doradas y otras coronas de flores para reemplazar la cabellera que perdieron debido a los tratamientos contra el cáncer.

"Quiero que se vean como diosas, que no sientan que es factor de pena sino, por el contrario, de orgullo"

La fundación ha sido una plataforma que me hizo cambiar mi forma de vivir, de quererme. Entendí que no era la única que tenía problemas o que tenía cáncer.

Moreno y otras 34 mujeres, algunas de ellas en tratamiento contra el cáncer y otras en remisión, lucieron los diseños de Giraldo en la pasarela por la vida que organizó la fundación Lazo Rosa y que se realizó el jueves en el centro de convenciones de Armenia.



El evento buscaba recaudar fondos para los proyectos que la entidad desarrolla en favor de las personas que luchan contra esta enfermedad y, además, celebrar los diez años de esta organización.



Durante más de dos meses, tanto el diseñador como las modelos y la fundación estuvieron preparando este evento que regresó a la presencialidad después de cuatro años.



“La fundación ha sido una plataforma que me hizo cambiar mi forma de vivir, de quererme. Entendí que no era la única que tenía problemas o que tenía cáncer. Nos enseñan a vivir el día a día con más amor”, relató Moreno.



La mujer de 56 años contó que lleva 18 meses luchando contra un cáncer de mama tipo III agresivo. Le realizaron una mastectomía de su seno derecho y varias sesiones de quimioterapia. Próximamente le practicarán una nueva cirugía, pero en esta ocasión en su matriz.



“La noticia no me cogió muy de sorpresa porque me hicieron una mamografía y allí salió una masa, en dos meses mientras me hicieron otros exámenes la masa creció y tuve laceración de la piel, hinchazón, fiebre y dolor, pasó de todo”, narró la mujer.

Sin embargo, relató que la enfermedad y la fundación le ayudaron a entender que el cáncer es igual a una segunda oportunidad de vida. “Vivo como si me fuera a morir esta noche, así que me gozo todo. La vida no es sólo trabajar, es darse tiempo a uno mismo y a las cosas que disfrutas”, dijo Moreno.



El diseñador ya la había vestido en noviembre pasado en una pasarela incluyente que realizó en Montenegro, Quindío, donde participaron otras pacientes de Lazo Rosa, modelos afro, mujeres embarazadas, adultos mayores y niñas.



Esta vez, Giraldo quiso vincularse completamente a la iniciativa y presentar su nueva colección ‘Trascender’ en la pasarela por la vida.



“La idea era crear una colección que dejara huella, más allá de lo normal. Y precisamente la palabra trascender es usada por los pacientes cuando ya no tienen ningún síntoma de cáncer y realizan el ritual de tocar la campana, para ellos eso es trascender”, narró.



El diseñador escuchó al grupo de mujeres e inició su proceso creativo en su taller. El resultado fue una colección colorida, con estampados, flores, líneas y demás. Las modelos lucieron vestidos, enterizos, conjuntos dos piezas, kimonos y más.



“Quise escucharlas y de acuerdo a eso hacerlas sentir cómodas. Creamos un vínculo tan bonito que ellas se soltaron y me dijeron que ya no usaban algunas prendas como escotes por las cicatrices o por prótesis. Diseñé prendas que las hicieran sentir seguras y alegres”, dijo el diseñador.



En la pasarela también estuvo la ex Miss Universo Colombia 2022, María Fernanda Aristizábal, además de la reina departamental del café, María Camila Caro, y otras modelos reconocidas como Tatiana Carreño, Johana Merchán, Juliana Burgos y Natalia Beltrán.



“Volvimos con el evento después de cuatro años que no lo teníamos presencial. Este es nuestro mayor evento para recaudar fondos para el objetivo de la fundación, que es ayudar a los pacientes con cáncer”, contó Julieth Tejada, directora de la fundación Lazo Rosa.



Otras de las mujeres beneficiadas por la fundación contó que gracias a los recursos que se recaudan en este tipo de eventos se pueden realizar labores de apoyo y acompañamiento.