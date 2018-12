En el Cesar, mujeres empoderadas comparten su trabajo

Por estos días, la Plazoleta de Banderas de Valledupar se transformó en un espacio lleno de colores, sabores y ambiente navideño gracias a los adornos propios de la época como muñecos de nieve, estrellas, bastidores, árboles, coronas y accesorios femeninos que van desde mochilas hasta camisetas elaboradas a mano con materiales diversos.

Ese universo con toque regional estuvo cargo de las mujeres de la Casa Taller ‘Beatriz García de Vigna’. “Fue una feria que hemos organizado con respaldo del Sena, donde quisimos resaltar el esfuerzo y dedicación de las estudiantes para seguir empoderándolas y generarles espacios en el mercado laboral. Desde comienzo de año, han venido participando en varias ferias locales y a nivel internacional donde han dado a conocer la variedad de sus productos”, recalcó la primera dama del Cesar, Edna María Vigna García.



La sinergia de estas emprendedoras mujeres, mezclan el aprendizaje no solo desde la creatividad, sino también desde la perspectiva social, ya que su crecimiento profesional se teje en medio de las adversidades que les ha tocado vivir.



Referente de ello es la madre cabeza de hogar Alba Luz Coronado, que a través de los ciclos formativos de croché y macramé recibidos en la Casa Taller, ha venido comercializando mochilas y bolsos, inspiradas en la riqueza exótica de La Guajira, cuyos glamorosos tejidos reflejan la paleta de colores característicos del desierto guajiro.



“En esta feria estoy promocionando bolsos y mochilas, donde predomina el color blanco que representa la sal de La Guajira, hecha en pepas de acrílico, otras de color tierra, que representa la brisa del desierto, otras de color marfil, que representan los puentes colgantes donde los indígenas se pasan de una vereda a otra”, dice Coronado.



Otras como ella demostraron su destreza y creatividad, elaborando diferentes piezas artesanales con las que muchas recrean la vida y subsanan las heridas del conflicto armado.



“Mi vida cambió mucho desde que llegué a Casa Taller, pues estaba atravesando días dolorosos, tras el asesinato de mi hermano en Antioquia. Esa violencia me obligó a venirme a Valledupar y sumida en esa depresión, busqué apoyo en esta entidad y empecé con ciclos formativos en arte country en madera, esta temporada traje varios elementos navideños pintados a mano, bisutería y cojines que sirve no solo para decorar los hogares sino también para regalar a la familia”, afirmó María Dolores Cataño, una de las víctimas.

Sabores y empleo

En el marco de la feria, se sintieron aromas y sabores, recetas gastronómicas de la cocina tradicional, inspiradas en los ingredientes típicos de la región, donde aflora las viandas navideñas.



“Es una gran oportunidad de poder aplicar el aprendizaje aprovechando la temporada navideña, antes preparaba solo platos sencillos ahora cocino de manera más profesional”, sostuvo Mayra Lizcano, estudiante de cocina de la Casa Taller.



En cada uno de esos escenarios, además de incentivarles el sentido de pertenencia y la sana convivencia integral, muchas de estas mujeres tienen a su alcance programas de emprendimiento y generación de empleo, gracias al buen manejo que aprende de sus habilidades, potencialidades y talento, de allí que el Gobierno Departamental, apuesta por seguir fortaleciendo la capacidad productiva de este colectivo.



“El mercado es competitivo, ellas han recibido una formación no solo con el arte sino que las hemos preparado para el emprendimiento, gracias a la alianza que tenemos con el Sena, Cámara de Comercio, Idecesar, donde les adecuamos planes acorde a sus necesidades para la comercialización de sus productos”, explicó la asesora de la Oficina Departamental de la Mujer, Laura Toro Aguilar.



El proyecto de la Casa Taller empezó a principios del año pasado en Valledupar, por iniciativa de la Gobernación del Cesar, y dado los resultados positivos en el apoyo a mujeres con deseos de iniciar sus propios negocios, ya hay subsedes en Aguachica, Manaure, Chiriguaná y en el corregimiento de La Loma.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR