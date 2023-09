Desde el interior de las coloridas viviendas en Herveo, Tolima, circula un rumor hacia sus empinadas calles que crece y toma fuerza en la voz de cada uno de sus habitantes cuando confirman con sorna y un poco de vergüenza: las épocas electorales son temporadas difíciles que pueden llevar a que familias se dejen de hablar y amigos de toda la vida se distancien.

Muchos escogen guardar silencio frente a sus preferencias políticas, pero todos coinciden en que estas elecciones serán distintas. Pase lo que pase, por primera vez en más de 100 años de historia, el municipio tendrá una alcaldesa.



Desde el parque principal de este municipio del norte del Tolima se pueden divisar el Nevado del Ruiz y Cerro Bravo. En los últimos meses, esta imponente visión se ve acompañada de pendones, afiches y volantes de cada una de las cuatro candidatas en contienda.



Adriana Reina Rojas llegó hace 27 años a Herveo. Dirige una Asociación de Tejedores, donde les enseña este arte a los niños. Como mujer educadora se siente feliz y orgullosa por las candidatas.



“No deja de ser especial, aunque Herveo sea tan sectario –argumenta–. Son mujeres empoderadas, y eso es un ejemplo a seguir, me parece bien que Herveo quiera ser gobernado por una mujer”.

Panorámica de Herveo. Foto: Miguel Ángel Espinosa Borrero

Se burla de comentarios malintencionados sobre lo mal que les puede ir por permitir que una mujer llegue al cargo, pero sostiene que son más las voces celebrando este momento.



La candidata Leidy Milena Gallego Naranjo, del partido Alianza Social Independiente (ASI), sostiene que nada puede salir mal si se tiene en cuenta que todas las candidatas son “mujeres preparadas y eso abre puertas, lo cual es positivo en la política”.



Hace 18 años, Leidy Milena se mueve en los círculos políticos de Herveo, donde ha ocupado cargos como el de concejala. Es contadora pública con maestría en Tributación de la Universidad de Manizales y se encuentra finalizando una especialización en Finanzas Públicas.



“Las mujeres habíamos estado ligadas al hogar –reflexiona la candidata–. Pero esto evoluciona y este escenario lo demuestra”.



De las voces a favor, la más conocida es la de José Nondier Arcila Aguirre, quien fue veedor de Herveo, y asegura que este momento histórico es el contraataque a la corrupción. La voz de los hervenses reclamando un cambio.



“Nos reunimos y lo primero que dijimos es que si queremos un cambio, es necesario apoyar a una mujer –asegura José Nondier–. Estamos cansados de tanta corrupción, llevan años en el poder, y solo una mujer puede lograr ese cambio”.

Defiende este momento como algo histórico argumentando que siempre se ha dicho que una mujer es buena administradora.



Herveo es reconocido por producir café y aguacate has. Érika Arango Arias, de 31 años, es la otra candidata en contienda. Concuerda con José Nondier y asegura que es un gusto para ella saber que Herveo tendrá a su primer mujer alcaldesa.



La gestora social y exgerente de las empresas públicas del municipio cuenta con el aval de los partidos Nueva Fuerza Democrática y Cambio Radical.



“Ya no estamos para tanto ensayo –declara Arango–. No es necesario referirse mal a ninguna de las candidatas, por el contrario, es maravilloso saber que una mujer va a tener su oportunidad. Herveo es una familia”.



La emociona saber que es el momento de que las mujeres demuestren su capacidad, así como la atención a la violencia de género y otras problemáticas.



“Lo que ha sucedido es triste –reflexiona–, pero no nos debemos quedar calladas. Debe haber una administración que empodere a las mujeres”.



Arango Arias estudió administración de empresas en la universidad Luis Amigó, y cuenta con una especialización en finanzas en la Universidad Nacional a distancia.



Parque principal Herveo. Foto: Miguel Ángel Espinosa Borrero

Un cáncer que persiste

Durante la primera semana de septiembre, un caso de violencia de género sacudió a Herveo. La expareja de una de sus habitantes la atacó a golpes al punto de casi quitarle la vida. El agresor fue detenido y la víctima se recupera del ataque.



Desde la Alcaldía de Herveo se recogen las cifras de denuncias por violencias de género, intrafamiliar y ataques sexuales. Juan David León García, psicólogo de gestión, señala que las denuncias han crecido gracias a las campañas que se realizan y los distintos canales.



“A nivel local se reportaron 13 casos en Herveo durante el 2020 –explica el experto–. Estos casos incluyen mujeres y niños, pero el 91 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar son de mujeres. Herveo ha tenido un promedio de 10 casos reportados anualmente en los últimos 8 años”.



Desde el 2021 hasta los primeros seis meses de este 2023, en Herveo se han registrado 37 denuncias por violencia, de los cuales 34 fueron hechas por mujeres.



En 2021 se registraron 17 casos de violencia, mientras que en 2022 cayó a 11 casos. Hasta junio se registraban nueve casos en lo corrido del 2023.

Calles de Herveo. Foto: Miguel Ángel Espinosa Borrero

El 51,4 por ciento de las agresiones fueron físicas y el 32,5 por ciento de los agresores eran exparejas; aunque se presume que se trata más de un aumento en las denuncias sobre estos casos, también se entiende que en Herveo esta cultura machista persiste y que se combate a diario a través de estos canales.



Herveo cuenta con un poco más de 8.000 habitantes, y solo 2.063 de ellos viven en zona urbana, el resto se reparten en 35 veredas.



María Yanid, líder campesina, ve con ilusión el arribo de una mujer a la alcaldía.



“Me gusta mucho porque son mujeres que saben lo que hacen y que son de acá, que nacieron en las veredas y conocen bien el municipio –asegura María–. Esto es importante. Están listas”.



Gina Vanesa Silva cuenta con el aval del Partido Conservador. Es la más joven de la contienda. Tiene 23 años y hace cuatro se lanzó con tan solo 19 años en las elecciones contra el hoy alcalde Arbeis Rojas Rubio.

Hija de un empresario de Herveo y estudiante de derecho en la Universidad de Ibagué, asegura que una de las ventajas de este momento es que las mujeres puedan demostrar sus capacidades para que en cuatro años este no sea el único municipio con solo mujeres en carrera por la alcaldía.



“A veces la experiencia que tanto piden es una experiencia con vicios políticos –señala Gina Vanesa–. Podemos acabar con esas viejas costumbres. Como joven, mujer y empresaria que soy”.



Silva sostiene que desde su lugar tiene el deber de demostrar que las mujeres pueden llevar un mensaje distinto: “Desde el pueblo más lejano de Colombia podemos llegar a donde queramos y dejar un mejor futuro para las nuevas generaciones”.

Espacios ganados a pulso

La contienda política no suele ser un campo amable con las mujeres que deciden lanzarse a los cargos públicos.



Así lo demuestran registros de la Misión del Observatorio Electoral (MOE). Entre el 2011 y el 2019 (últimas elecciones realizadas), 781 municipios nunca han elegido a una mujer como alcaldesa, es decir, el 70,9 por ciento del territorio nacional.



Entre algunas de las capitales en las que nunca han tenido una mandataria mujer desde el 2011 figuran Leticia, Medellín, Arauca, Tunja, Manizales, Popayán, Montería, Neiva, Riohacha, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali.



María Del Rosario Perea Garcés, coordinadora de inclusión y diversidad de la MOE, sostiene que el panorama de las mujeres tiene diferentes problemáticas que aún se encuentran vigentes en cada elección.



“Hay encuestas que se realizaron para las últimas elecciones al Congreso –explica la experta–. Y varias de las encuestadas manifestaron la hostilidad que representa ser mujer en una contienda electoral”.

Panorámica de Herveo. Foto: Miguel Ángel Espinosa Borrero

Perea Garcés señala que los ataques son a través de varios medios (medios, redes, directos o hasta en las calles), en donde son recurrentes los ataques relacionados con su sexo, su cuerpo y las constantes dudas sobre sus capacidades por ser mujeres.



De acuerdo con la MOE, entre el 1 de enero y 25 de octubre del 2022 se presentaron 90 hechos violentos contra las lideresas, con un incremento del 60.7 por ciento frente al 2018, año en el que también se realizaron elecciones legislativas y presidenciales.



La agresión más recurrente contra las lideresas en 2022, fue la amenaza, con 62 hechos, además de 8 atentados, 4 asesinatos, y 2 secuestros.



Estos hechos de violencia contra lideresas tuvieron lugar en 18 departamentos, siendo Bogotá (28 hechos), Cauca (15) y Antioquia (12), los territorios más afectados, sumando el 58,9 por ciento de las agresiones contra las mujeres.



Herveo no es el único municipio donde solo se enfrentan mujeres por la alcaldía, para estas elecciones regionales también hay una contienda entre dos mujeres en Durania, Norte de Santander.

En todo el Tolima, solo hay 40 candidatas en los diferentes cargos, lo cual deja un camino largo por recorrer para las políticas que quieren surgir en esta región.



La abogada Diana Osorio, candidata por la Colombia Humana, asegura que es un paso importante que las mujeres luchen y más desde el campo, un lugar que siempre ha sido bien representado por mujeres como ella.



“El verdadero cambio para Herveo es con la formación para la vida rural de nuestro municipio –asegura–. La formación como base de nuestro desarrollo rural permitirá un cambio real”.



Osorio es también auxiliar en enfermería y especialista en derecho administrativo.



Mientras tanto, las mujeres continúan ganando espacios a nivel nacional en cuanto a la contienda política. De hecho, la MOE registra que desde el 2011, en 11 municipios se han registrado elecciones donde todas las candidatas son mujeres.

Aunque el rumor de la intensidad con la que se viven las elecciones en Herveo ha escalado a la condición de mito, las cuatro candidatas han dejado saber el orgullo que les infla el pecho de saber que hacen historia por primera vez en su municipio.



No obstante, múltiples factores evitaron que las cuatro aspirantes pudieran estar en un mismo espacio para una fotografía grupal.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

HERVEO (TOLIMA)@Leugim40

