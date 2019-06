Suiza lleva 5 días en aeropuerto de Santa Marta y duerme en la playa

En el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta permanece desde hace cinco días una mujer de nacionalidad Suiza que se niega a abandonar el lugar, explicando que está a la espera que lleguen de viaje su esposo e hijo.

La extranjera permanece en el día en la terminal aérea y en la noche se marcha a la playa para descansar.



La Policía y autoridades de Migración la abordaron para establecer su legalidad en territorio nacional. El procedimiento permitió conocer que la mujer, quien se identifica como Ann, tiene permiso de permanencia en el país hasta el 7 de julio de 2019.



Según sus declaraciones a las autoridades, mientras se cumple ese plazo,

permanecerá en el aeropuerto, pues fue allí donde acordó reencontrarse con sus seres queridos.



Aeropuertos del Oriente, en declaraciones al portal digital Seguimiento.co, indicaron que a la mujer no le registran familiares que estén próximos a arribar al país. Aunque por seguridad no revelaron su identidad, la entidad dijo que el caso fue remitido a la Gobernación del Magdalena.



Lo que llama la atención es que Ann cuenta con recursos económicos suficientes para alimentarse y lo hace comprando los productos que venden en la terminal.



Las autoridades también hacen un llamado a familiares o conocidos de la mujer, para que ayuden a orientarla y no siga divagando por el aeropuerto de Santa Marta pasando incomodidades.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

@rogeruv