Sorprenden a mujer limpiándose la nariz con tapabocas que vendía

En las redes sociales se hizo viral el video de una mujer que fue sorprendida limpiándose la nariz y la boca con unos tapabocas que vendía en el Centro de Santa Marta.

La grabación generó indignación, pues se nota la mala intención de la vendedora, que luego de contaminar tres de sus productos, se preparaba para meterlos en una bolsa y ofrecerlos como nuevos.



Según otros comerciantes de la zona, la protagonista de esta reprochable escena se dedica a cambiar billetes a buseteros y vende dichos implementos a conductores paradójicamente para que se protejan del virus.



La Policía, tras conocer la denuncia, movilizó a dos agentes para sancionar a la mujer que aseguró que los tapabocas con los que se limpia son de su uso personal.

Hay gente con una irresponsabilidad nivel superior #COVID__19 pic.twitter.com/a5ijtgcng2 — Luchovoltio (@luchovoltios) October 14, 2020

“Me estaba limpiando las fosas nasales, tenía barro y polvo, y por eso me coloqué un tapabocas que compré. Yo no vendo tapabocas, me coloco tres porque trabajo en la calle”, manifestó Carmen Delgado, como fue identificada por las autoridades.



A pesar de la explicación, los uniformados procedieron a imponerle un comparendo por violación al código de Policía.



Esta no es la primera vez que un hecho similar ocurre en el Centro de Santa Marta. En el mes de marzo, un hombre también fue sorprendido cuando soplaba los empaques plásticos para guardar los tapabocas que vendía en las calles.

La Secretaría de Salud Distrital insistió en la importancia de adquirir los productos de bioseguridad en sitios autorizados y en los que se puedan verificar todas las medidas sanitarias.

