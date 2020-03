En el Cauca amenazan a mujer porque supuestamente tiene el coronavirus

Diana Carolina Manrique contó que viajó al país europeo el pasado 9 de diciembre, junto a su hijo, y que el pasado 13 de marzo, se devolvió a su casa, ubicada en la vereda Ojo de Agua y al poco tiempo, empezó a correr el rumor que tenía tos y estaba infectada con el Covid-19, y los vecinos, en un acto de intolerancia, procedieron a intimidarla.

​

“Me amenazaron de muerte que porque estaba infectada pero no es verdad, ya me revisaron los médicos”, dijo la mujer.

“En Madrid, me hicieron las revisiones médicas correspondientes, igual que en la ciudad de Palmira, y los resultados arrojaron que estoy sana”, agregó.



Aunque el parte médico indica que no registra síntomas, desde el hospital de ese poblado indicaron que la mujer no ha guardado cuarentena, por lo se encuentran haciéndole un acompañamiento especial para verificar su estado de salud.



(Le puede interesar: Siga minuto a minuto el avance del coronavirus en Colombia)



La secretaria de salud del Cauca, Natalia Elisa Mesa Ángel, solicitó no compartir cadenas falsas sobre este virus y solo atender información oficial al respecto.



Hasta el momento, no se ha reportado infectados por el coronavirus en el Cauca.



El gobernador del departamento, Elías Larrahondo Carabalí, y el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, articularon acciones con el fin de incrementar las medidas preventivas para prevenir la propagación de este virus.



“Hemos declarado calamidad pública para trabajar con todas las herramientas suficientes que nos permitan tener respuestas rápidas en contra de este virus”, dijo el mandatario departamental.



En toda la región está prohibido cualquier tipo de acto público o privado con asistencia de más de 50 personas.



Por su parte, comunidades indígenas, dieron a conocer que como medidas para proteger a sus comunidades ante la propagación del coronavirus en el país, se suspende la entrada de personal foráneo a sus territorios, incluido el desplazamiento a destinos turísticos y sitios sagrados, y quienes estén en territorio deberán aislarse preventivamente. El ingreso de alimentos importados también está restringido.



(Lea también: Varios alcaldes se rebelan e insisten en toque de queda pese a decreto)





“Entre las medidas está restringir el ingreso de personal que provenga de zonas donde se ha identificado el Covid-19, específicamente extranjeros, turistas, ONGs, agencias de cooperación, Fuerza Pública y grupos al margen de la ley”, dijo el dirigente indígena Hermes Pete.



Así mismo, anunciaron su plan en atención en salud y que seguirán reuniéndose para analizar la situación.

MICHEL ROMOLEROUX

PARA EL TIEMPO

POPAYÁN