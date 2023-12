Padre rompe su silencio tras irrupción de mujer en misa: 'Estábamos en la elevación'

"Todo el mundo está durmiendo, por favor, bájenle. ¡Respeten el sueño!", expresó una mujer que interrumpió la misa de Navidad adelantada por la Parroquia Santa Marta de Neiva. Molesta, se quejó de que se desarrollara a las 5 a. m. Por el escándalo suscitado, el sacerdote que oficiaba la eucaristía se pronunció.

(En contexto: Video | Mujer hizo detener misa del 24 de diciembre porque el ruido no la dejaba dormir).

La vecina de la Iglesia rechazó el ruido generado por la misa. Por tanto, acudió al lugar e intentó que detuvieran la celebración; sin embargo, los presentes no le hicieron caso y le pidieron que se retirara.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer intentó detener la misa. Foto: Redes sociales.

"Usted no ha tenido un mínimo de respeto con esta santa eucarística, con esta comunidad", le reprochó una mujer que asisitía a la misa, según quedó en video.

La situación escaló tanto que la Policía debió escuchar sus reclamos y conocer la versión del párroco. "El ingeniero midió los decibeles y me dijo que estamos bien. Nos dio permiso, lo podemos hacer de 4 a. m. a 10 p. m.", señaló el religioso ante el requerimiento de la autoridad.

(Lea: Hombre fue asesinado tras reclamarle a su vecino que estaba haciendo 'demasiado ruido').

Sacerdote habla tras mujer que irrumpió misa en Neiva

Tras la polémica, Andrés Figueroa Artunduaga, sacerdote de la Parroquia Santa Marta de Neiva, calificó de "inoportuno" lo realizado por la mujer.

"Estábamos en la elevación, que se hace antes del 'Padre Nuestro', cuando esta mujer entra gritando, diciendo que cómo era posible que no la dejábamos dormir. (...) Yo no paré la eucaristía porque la liturgia no se podía suspender", relató para Noticias Caracol.

La vecina no se retiró en ningún momento. Según el religioso, incluso le desconectó la organeta al cantante y permaneció quejándose hasta que terminaron la misa y arribó la Policía.

El sacerdote Figueroa insistió que la mujer "irrespetó" la eucaristía: "Ella debió haber buscado el espacio para haber dialogado al respecto".

Facebook Twitter Linkedin

La Policía acudió al lugar para escuchas las dos versiones del caso. Foto: Redes sociales

El cura rechazó que la mujer no hubiese manifestado su inconformismo por otros medios, como un derecho de petición, proceso que hizo otro vecino meses atrás.

"Él presentó el mismo inconveniente, pero él sí llevó el derecho de petición. A él se le respondió. Los ingenieros nos dijeron que estábamos bien con el tema del sonido, ahí quedó", agregó para Noticias Caracol.

Además, defendió que la misa se hiciera a las 5 a. m., pues, dijo, "es una tradición": "Los fieles nos piden hacer estas celebraciones en horas de la mañana. (...) No hay ninguna ley que nos impida hacerlo a las 5 a. m.".

(Vea: Insólito: hombre roba celular en plena misa en Barranquilla, momento captado en video).

La mujer no se ha pronunciado y tampoco se ha contactado con la Parroquia.

NEIVA--- apareció la Grinch y es de Neiva!! pic.twitter.com/vyoldGu64J — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) December 24, 2023

¿Qué dice la ley sobre el ruido?

La Resolución 0627 de 2006, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que el nivel permitido de ruido para las zonas con uso permitido de bares, restaurantes, tabernas, discotecas, bingos y casinos es de 70 decibeles dB(A), para el día; y 60 dB(A), para la noche.

(Más: ¿Tiene un vecino ruidoso? Esto dice el Código de Policía).

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

Las zonas residenciales, o "exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes", tienen un nivel permitido de 65 decibeles dB(A), para el día; y 55 dB(A), para la noche.

El Código Nacional de Policía y Convivencia contempla multas si hay "sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo".

También puede ver:

- Aclaran qué enfermedad padece Fermín, integrante de familia viral 'Los Sinvergüenzas'.

- Aguardiente Amarillo gana el primer 'round' judicial por otra demanda: esto dijo SIC.

- Encuentran el cuerpo de niño luego de 48 horas de accidente de avioneta en Guainía.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS