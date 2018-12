¿Por qué esta conductora arrolló a policía? Hablan sus familiares

Por los delitos de lesiones personales y ataque a servidor público será judicializada Claudia Mabel Armento, la conductora de 38 años que el domingo embistió a un policía en Cúcuta, en un intento por eludir un operativo de tránsito.

El hecho, que se presentó en la avenida octava con calle 10, en el centro de la capital nortesantandereana, quedó grabado en video y a los pocos minutos se viralizó por las redes sociales.



De acuerdo con las autoridades, la mujer había infringido una señal de tránsito cuando el oficial procedió a requerir sus documentos. En ese momento, el automóvil arrancó a toda velocidad, llevándose al uniformado sobre el capó y arrastrándolo por una distancia de 150 metros.

¿Quién es la conductora que atropelló y arrastró a policía en Cúcuta?https://t.co/BLwRPmwUnw pic.twitter.com/upEWkTp7Cn — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 10 de diciembre de 2018

El patrullero, llamado Jorge Javier Jaimes Villamizar y adscrito a la Seccional de Tránsito de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), sufrió una serie de traumatismos en sus piernas y se recupera en la Clínica Norte, de esta ciudad fronteriza.



“Hacemos un llamado a la comunidad a no hacer estos actos inadecuados y a respetar a la autoridad de tránsito. Asimismo, a conducir con precaución y tener al día los documentos, que es requisito para transitar por el territorio nacional”, indicó el general Juan Alberto Libreros, comandante de la Regional N. 5 de la Policía.

La Alcaldía de Cúcuta expidió un comunicado rechazando el incidente y advirtiendo a la señalada sobre las sanciones que esta agresión le conllevaría.



Entretanto, Carlos Armento, hermano de la capturada, señaló que su familiar no es una persona violenta y que las autoridades procedieron de manera abusiva contra ella durante el procedimiento de tránsito.



“Este policía se le encaramó al carro. Ella tiene toda su documentación del carro en la legalidad y, lastimosamente, estamos siendo víctimas del asedio de la autoridad. Yo entiendo que no fue correcto el proceder de Claudia, pero no es correcto que la tachen como un peligro para la sociedad”, indicó este ciudadano.

La detenida ya se encuentra en poder de la Fiscalía y permanece recluida en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la entidad, mientras se define su situación judicial.



CÚCUTA