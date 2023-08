Marelis Luna Fuente vive un calvario y no ha podido recibir atención médica porque su cédula figura como perteneciente a una persona fallecida en los sistemas de registro de los centros hospitalarios de Valledupar.



La mujer de 45 años de edad es madre cabeza de hogar, trabaja en oficio varios y padece de diabetes e hipertensión arterial.



Durante los últimos tres meses ha presentado mareos, fuertes dolores de cabeza y desvanecimiento, pero para el sistema de salud colombiano ya está muerta.



Ha buscado atención médica en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, Hospital Rosario Pumarejo de López, Clínica Valledupar, entre otros centros asistenciales.

En la Clínica Cesar estuvo hospitalizada el año

anterior y también aparece como fallecida

Ante la emergencia por sus quebrantos de salud acudió a una farmacia del barrio El Páramo de la localidad donde reside, pero el efecto de las medicinas es transitorio.



“Cuando la recepcionista introduce mi número de cédula, aparezco como fallecida. No hay manera que me atiendan”, dice la afectada.



Lo más indignante para esta usuaria de la Nueva EPS, es que en la Clínica Cesar, donde también aparece como fallecida en el sistema, estuvo hospitalizada el año anterior.



“En esa ocasión estuve muy enferma y me hospitalizaron un mes. Ahora que acudí a este lugar, me dicen que aparezco como muerta en el sistema de datos que tiene la entidad”, recalcó Luna Fuentes.

Ninguna persona viva puede ser desatendida

en los servicios de urgencias hospitalarios

Hace tres días, la humilde mujer buscó ayuda en la Registraduría de Valledupar para legalizar su situación. Su impotencia se hizo evidente, ya que, según ella, la entidad corroboró que su número de identidad figura como fallecida.



“Me dijeron que iniciara el trámite legal para el proceso de renovación de cédula como si se tratara de la primera vez, pero debo sacarme fotos y hacerme un examen para saber mi tipo de sangre. Eso me cuesta cerca de 42 mil pesos y mi condición precaria me impide hacerlo oportunamente”, comentó la mujer.



La lamentable situación de la madre cabeza de hogar causó revuelo en la capital del Cesar. Pese a que el hecho ha sido denunciado en diferentes medios de comunicación de la capital del Cesar, aún no ha podido solucionar el problema.



Holger Jiménez, Secretario de Salud Municipal, explicó que ninguna persona puede ser desatendida en los servicios de urgencias hospitalarios.

Están obligados a atenderla hasta que ella legalice su documentación

Destacó, además, que en la ciudad se han venido presentando hechos inusuales como estos, ya que, al parecer, algunas personas prestan su cédula de ciudadanía a la población venezolana para que puedan recibir los servicios médicos pertinentes.



“Si la señora acudió a urgencia debió ser atendida por encima de cualquier circunstancia. La usuaria debe legalizar su situación ante las instancias pertinentes, porque en ciertas ocasiones se ha dado el caso que algunas personas prestan la cédula a venezolanos para recibir atención médica y este paciente muere”, detalló el funcionario.



En igual sentido precisó, que este hecho insólito genera una alerta, toda vez que los centros hospitalarios deben comunicar el problema a los entes encargados para que hagan la respectiva investigación.



“Llamaremos a la institución hospitalaria para que presten el servicio de urgencia. Si es consulta externa no están obligados a atenderla hasta que ella legalice su documentación. Enviaremos una circular a su IPS para que puedan atender su problema”, puntualizó Jiménez.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar