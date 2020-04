Vendedora ambulante pide ayuda para darle de comer a los 70 gatos 

Yolanda Paredes Celiscuida es una mujer de la tercera edad que desde hace más de 7 años vela por el cuidado y alimentación de 70 gatos en Santa Marta.



Debido a que su sustento económico se deriva de una venta ambulante que tiene en las playas de la ciudad, por estos días sufre porque no puede trabajar y ya no tiene dinero ni para comer ella.

Paredes vive en una humilde casa donde cohabita con gatos de todos los colores y tamaños, los conoce por su nombre y los quiere como parte de su familia por lo que la preocupación ante la actual situación es inmensa.



Los vecinos conscientes de la labor que realiza esta vendedora ambulante, le llevan algunos alimentos para los gatos, pero ella asegura que no es suficiente.



“Son muchos gaticos y lo poco que llega trato de distribuirlo, aún así quedan con hambre porque la ración que les sirvo es bastante pequeña y en ocasiones les toca irse de largo”, señaló.

Yo escuchó los gatos llorar y me duele, ellos son la única compañía que he tenido en los últimos años y no soportaría que murieran por no tener que comer FACEBOOK

Yolanda ya gastó los pocos ahorros que le quedaban, pues hace ya más de 20 días que dejó de trabajar por el cierre de las playas decretado por la Alcaldía.



Esta vendedora ambulantes vive en el barrio La Paz de Santa Marta, a su casa siempre van a parar los gatos que son encontrados por otras personas en la calle.



Todos conocen de su buen corazón y amor por los felinos, sin embargo, por la difícil situación que enfrenta por la cuarentena decretada, ya no sabe qué hacer para alimentarse ella y sus fieles mascotas.



La mujer hace un llamado a la alcaldía y ciudadanos de buen corazón para que la ayuden a seguir dándole de comer a los gatos. Su número de teléfono es el 3015979515.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv