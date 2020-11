Mujer perdió tutela contra campanas de iglesia que le causan 'migraña'

En revuelo estaban los fieles católicos del municipio de Pensilvania, Caldas, esperando el fallo de un juez que definiera si se silenciaban o no las campanas y el reloj de la iglesia como producto de una tutela interpuesta por una mujer que alegaba afectaciones de salud a raíz del ruido. La respuesta salió a favor de la parroquia.



"Negar por improcedente la presente acción de tutela invocada por la señora Mónica Aldana en contra de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Pensilvania, Caldas, en cuyo trámite se ordenó la vinculación de la alcaldía municipal, la Diócesis de la Dorada-Guaduas, Corpocaldas y la Inspección de Policía del municipio, ello de conformidad a los razonamientos que cimientan la motiva de esta providencia", sostuvo en el fallo la juez del municipio, Jenny Carolina Quintero.



De esta manera, se niega la solicitud presentada por Aldana dos semanas atrás y en la cual pedía que se silenciaran el campanario y el reloj de la parroquia porque este sonido no le permite dormir y le causa estrés.



Es una recomendación a la Parroquia para que, basada en el informe técnico rendido por Corpocaldas, evalúe su emisión de ruido medido en decibeles

Además de considerar improcedente este recurso, la juez indicó en un autoaclaratorio del fallo que recomendó al párroco de la parroquia suspender el funcionamiento del campanario en el horario comprendido entre las 9:00 de la noche hasta las 07:00 de la mañana ,considerando que el ruido de fondo disminuye y que en este período las personas están descansando.



"Es una recomendación a la Parroquia para que, basada en el informe técnico rendido por Corpocaldas, evalúe su emisión de ruido medido en decibeles. (…) sin que ello -en momento alguno- correspondiera a una orden judicial", dicta el documento.



Así las cosas, quedará en manos del párroco revisar el informe presentado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, aunque en pasadas ocasiones el presbítero había indicado que suspender el reloj implicaba dañarlo, pues este no es electrónico, sino mecánico, es decir, de cuerda e impulsado por partes de hierro muy pesadas que deberían ser suspendidas cada noche y reactivadas en la mañana.



Y es que el reloj lleva años instalado en este templo católico, pues fue donado por un hombre destacado en la historia del municipio pocos años después de la llegada de los colonizadores al lugar.

Para nosotros ese sonido es parte de nuestro patrimonio y nuestra cultura y la verdad es que la comunidad está de acuerdo con el sonar de las campanas y el reloj

"Para nosotros ese sonido es parte de nuestro patrimonio y nuestra cultura y la verdad es que la comunidad está de acuerdo con el sonar de las campanas y el reloj. Como municipio nos sentimos complacidos con la decisión", indicó el alcalde del municipio, Jorge García.



Respecto a la accionante de la tutela, quien no era oriunda del municipio y había llegado a vivir allí hace alrededor de tres meses, no se supo más después de interponer la tutela.



"Entiendo que ya no vive acá y se fue. Comprendemos su inconformidad, pero creo que es un tema de costumbre, porque nadie se había quejado antes de esto. Parar el reloj no es fácil por sus características y la comunidad está de acuerdo con que suenen", apuntó el mandatario de los pensilvenses.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES