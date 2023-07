Cuando las esperanzas de vida de Mario Giraldo se volvían cada vez más pequeñas, el amor de Jackeline Valencia lo hizo regresar a la vida con una donación de órganos.



La valiente decisión de esta mujer no solo fue un acto heroico, sino que demostró que el amor puede ir mucho más allá de los intereses terrenales.



La historia de esta pareja que le hizo frente a la muerte y que juntos salieron adelante a pesar de los malos diagnósticos fue contada en el programa Los Informantes de Caracol por los mismos protagonistas.

Mario Giraldo y Jackeline Valencia llevaban más de cinco años juntos; no obstante, su amor se volvió incondicional cuando a Giraldo le diagnosticaron insuficiencia renal crónica.



Sin embargo, Mario Giraldo ya se encontraba en la fase terminal. Según la Clínica Mayo, para esta afección se necesita diálisis o un trasplante de riñón para mantenerse con vida.



Debido a las largas listas de donación y el poco tiempo que le quedaba a Giraldo, Jackeline no quiso quedarse con los brazos cruzados y, ante el desalentador panorama para el hombre que amaba, decidió ser ella ese anhelado donante.

(Siga leyendo: Park Soo Ryun: conmovedor mensaje de la madre a favor de la donación de órganos).

Facebook Twitter Linkedin

Mario Giraldo y Jackeline Valencia Foto: Noticias Caracol

La fortuna de un amor incondicional



No es un secreto para nadie que encontrar un donante en Colombia es cada vez más difícil. De acuerdo con el programa Los Informantes de Caracol, hay solo 8 donantes por cada millón de pacientes.

Mario y Jackeline contaron su historia en dicho programa el pasado domingo 9 julio.



El hombre aseguró que, si no hubiera sido por el riñón que recibió de su pareja, no estaría vivo.



Según su relato, ellos se conocieron en el lugar en el que trabajaban, ella era cajera y él era conductor. Tras varias conversaciones, ambos terminaron enamorándose y hasta viviendo juntos.



Mientras su idílico amor estaba en su más alto furor, Mario comenzó a sentir un malestar general, las noticias no eran buenas: los médicos le manifestaron que debían hacerle diálisis.

(Además: Quinceañera falleció y su familia decidió donar sus órganos para salvar personas).

Yo no quiero verlo así FACEBOOK

TWITTER

"Tu conoces a alguien lleno de vida, contento, radiante, y la diálisis, lo que hace es, poco a poco, deteriorarlo: 'yo no quiero verlo así'", aseguró Jackeline Valencia, la novia de Giraldo.



Poco a poco la situación médica de Mario fue empeorando, la espera en la larga lista solo generaba angustia en los corazones de los dos enamorados.



No obstante, para Jackeline, la muerte del hombre del que estaba enamorada no era una opción, pues había perdido sus dos riñones, así que le donó su riñón, sin medidas ni condiciones.

(Puede leer: El drama de pacientes que esperan un órgano en Barranquilla para seguir con vida).

"Yo nunca me esperé escuchar tal cosa, yo no lo esperaba, lo que hice fue ponerme a llorar": Jackeline Valencia. En #LosInformantes vea #DonaciónDeAmor 👉 https://t.co/xsxmbaHPr7 📺 pic.twitter.com/MwXaVxZNdj — Los Informantes (@InformantesTV) July 10, 2023

Yo le dije a él, si yo soy compatible contigo, yo estoy dispuesta a donarte mi riñón FACEBOOK

TWITTER

"Yo le dije a él, si yo soy compatible contigo, yo estoy dispuesta a donarte mi riñón", contó la mujer de 26 años en el programa.



Mario contó con la fortuna de encontrar a alguien que desde su amor incondicional le entregó un órgano para tenerlo a su lado un tiempo más.

Usted puede estar enfermo de los riñones y no lo sabe

Usted puede estar enfermo de los riñones y no lo sabe Usted puede estar enfermo de los riñones y no lo sabe Usted puede estar enfermo de los riñones y no lo sabe Foto: iStock

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

LAURA CAMILA RAMOS CONDE



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Un hombre perdió más de 30 kilos para donarle un órgano a su hijo en Canadá

Colombiana en Estados Unidos tiene muerte cerebral y familia donará sus órganos

Adriana Betancourt, expresentadora de ‘Muy buenos días’, habló de su trasplante