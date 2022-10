Con una bolsa de excremento y lanzando improperios, una mujer arremetió contra un puesto de arepas de Villavicencio. “Mucho gusto, me llamo Natalia Martínez”, les dijo a las vendedoras informales. Acto seguido arrojó la materia fecal de sus perros directamente en los alrededores del lugar sin ningún tipo de premura.

“Maleducada, grosera. Respete. Que usted viva en este estrato no quiere decir nada”, le reclamaron Johana Lucía, propietaria del puesto, y su hija, Lina María, mientras grababan con su celular la agresión. En cambio, la señora Martínez no cesó su actitud desafiante y les enfatizó que debían irse de la zona, ubicada en el barrio Villa María frente a un exclusivo centro comercial, pues no se sentía contenta con su presencia.

El caso acaparó la atención de Juan Felipe Arman, alcalde de Villavicencio, quien se solidarizó con las víctimas del acto de intolerancia. “Lina María se paga sus estudios vendiendo arepas tres horas al día, junto a su mamá y su mejor amiga. Fue víctima de una agresión asquerosa que debemos rechazar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Puesto de arepas triplica sus ventas

Tan pronto se conoció el video en redes sociales, varios ciudadanos expresaron su apoyo a las vendedoras e incluso llegaron hasta su puesto para comprarles las arepas que a la señora le incomodaban.



“A la gente trabajadora hay que ayudarla. No hacer lo de la señora”, comentó una compradora en charla con ‘Noticias Caracol’. “Uno tiene que tener cultura y respeto por los demás. No se sabe el día de mañana. Hoy por ti, mañana por mí”, agregó otra persona al medio.

Lina María, de 25 años, se levanta a las 4 a. m. para alistar sus productos y desde las 6 a. m. ubica su local ambulante. Está cursando sexto semestre de administración de empresas en la Universidad de los Llanos, por lo que en las noches atiende sus clases. Con el trabajo puede sostener su casa y a su hijo de 10 años.



Tras la reacción, ella le envió un mensaje a la agresora. “La perdono. Así tenga dinero o no, todos somos iguales. Espero que su corazón se sane de tanto odio que tiene”, expresó para la emisora local ‘Olímpica Stereo’.

Considera que fue una bendición tanta solidaridad; no ha dado abasto atendiendo a las personas que hacen una larga fila para comer arepas. De hecho, las ventas se han triplicado, por lo que más que nunca su mamá y su amiga han estado a su lado.

¿Quién es la mujer que lanzó el excremento?



Hagámosla famosa. Esta mujer botó el excremento de sus mascotas al rededor de un puesto de comidas en el barrio Villa María de Villavicencio con el fin de aburrir a quienes trabajan allí, porque según ella, están en un sector exclusivo de la ciudad. pic.twitter.com/6rNjkFrqZa — Steven Liévano (@StevenLievano) October 8, 2022

La mujer que se identificó como Natalia Ramírez habría sido candidata para edil de la comuna 2 de Villavicencio, según compartieron internautas. Se le ve en un afiche político sonriente en el que su propuesta era exigir “la calidad y eficiencia en los costosos servicios públicos que pagamos”. Cerraba bajo el lema “una de las nuestras”.

Ramírez se ha mantenido en silencio frente al hecho. Tendrá que responder ante la Inspección de Policía por lo que hizo, según anunció el alcalde Arman.

Esta es la agresora con lo que produce su vida. pic.twitter.com/LD5gn6KCbG — Jairo Gutiérrez Quiroga (@JairoVillavo) October 8, 2022

