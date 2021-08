Mujer que hizo toples en playa de Cartagena se niega a pagar comparendo

Ruby Macea Pacheco, de 52 años de edad, se niega a pagar un comparendo que le impuso la Policía Nacional, el pasado domingo 22 de agosto, luego de que ella tomara la decisión de pasar su mañana de playa en toples, frente a la mirada de los bañistas que a esa hora copaban la zona turística de Bocagrande.



“Así como los hombre tienen derecho a tener sus pechos desnudos en la playa nosotras las mujeres también, y pienso ejercer mi derecho, que a nadie afecta. Con esta acción de toples estoy ejerciendo mi derecho a la libertad sin atropellar a nadie”, señala la mujer, habitante del barrio Canapote.



Además de Ruby, una amiga suya también llevaba los senos desnudos, pero como no portaba la cédula no le fue impuesto el comparendo.



“Vivimos en una sociedad represiva con las mujeres, no podemos hablar de igualdad, porque entonces los hombres también deberían ir con su pecho cubierto”, añade la mujer, que dice que ya ha hecho esta actividad en otras playas y que incluso se han hecho marchas masivas en toples en Bogotá, Manizales y Medellín.









Ruby enfrenta un comparendo por 16 salarios mínimos diarios legales vigentes ($484.547), por, según el artículo 33 del Código de Policía “comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”.



Según Ruby, ese día era una fecha mundial en la cual las mujeres podían ir con sus senos desnudos.



La mujer, perteneciente al movimiento Raeliano, que tiene como teoría central que la raza humana fue traída por extraterrestres al planeta Tierra, dice que volvería a ejercer su derecho a la desnudez de sus senos y ya apeló la infracción.

