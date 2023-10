Indignante: en La Guajira mujer golpeó brutalmente a sus dos niños por partir un objeto

Las autoridades rescataron a dos menores de 4 y 3 años de edad, que estaban siendo brutalmente maltratados por su madre en el municipio de San Juan del Cesar, luego de que se hiciera viral en redes sociales un vídeo grabado por un menor de 14 años quien valerosamente filmó la macabra escena.



La mujer que maltrata a los menores es su propia progenitora, y son nietos de un exconcejal y actual candidato al concejo de esa localidad.



En el vídeo, grabado desde la puerta de una habitación, aparece la mujer sobre una menor tirada en el suelo, agarrándola de las manos y tapándole la boca, luego la levanta con violencia por el cabello y uno de sus brazos para lanzarla a la cama.



Mientras que el otro menor se encuentra acurrucado en un rincón de la habitación.



EL TIEMPO se abstiene de publicar por respeto a nuestras audiencias.



La reprenda a los dos menores se debió al parecer por haber dañado un objeto, el cual se desconoce, “¿por qué tienes que estar dañando tus cosas?”, pregunta la madre en tono amenazante y con palabras vulgares a la menor que está envuelta en llanto y asustada encima de una cama.



En el vídeo, el menor que grabó la escena para realizar la denuncia afirma “ya saben lo que tienen que hacer Bienestar (refiriéndose al ICBF), y ahorita les estaba dando peor”.



A la mujer no le importó que la estuvieran grabando se acercó a la puerta y la cerró. Sin embargo, el valiente joven la abrió para seguir filmando y en defensa de los menores dijo que seguramente el objeto dañado se había caído, a lo que la mujer respondió ¿Se cayó? –Se cayó no, respondió uno de los menores.

Según el relato del menor, la mujer venía maltratado minutos antes a los pequeños, por lo que al parecer esta situación lo motivó a grabar el vídeo.



“Ahorita la estaba jalando por los pelos, la tiraba, le daba unos puños, miren como está aruñada la pelaita. Yo que soy un hombre y los golpes de ella me duelen, ahora esas pelaitas de cuatro años, esos golpes me duelen hasta a mí que tengo 14 años”, relata el menor.



La violencia de la mujer al parecer no tiene límites al lanzar la siguiente frase en medio del regaño “el día que yo te agarre te mato, te lo tengo dicho”, la cual merece de una mayor atención por parte de las autoridades.



El hecho que ocurrió este fin de semana, generó toda clase de reacciones de rechazo entre la ciudadanía, quienes de inmediato dieron aviso a la Policía.

Los menores fueron retirados de su núcleo familiar y están protegidos en hogar sustituto del ICBF. Foto: iStock

En horas de la noche del lunes, una patrulla de la Policía llegó hasta la vivienda donde se registraron los hechos para rescatar a los dos menores, retirarlos de su núcleo familiar y brindarles protección mientras se adelantan los trámites administrativos.



“Ayer tuvimos conocimiento de ese video y se activó la ruta y el caso fue atendido por la Comisaria de Familia de San Juan del Cesar, quien pidió apoyo y en estos momentos los niños se encuentran en un hogar sustituto del ICBF”, afirmó Tais Romero, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira.



Una de las niñas hace parte del programa de primera infancia del ICBF en esta localidad.



Se espera que en la mañana de este martes un equipo de la Defensoría del ICBF se acerque al lugar donde tienen a los menores.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha