En difíciles condiciones de salud permanece Diana Marcela Valderrama Quintero, una madre de 2 hijos que fue atacada con arma de fuego por su ex pareja, en hechos que sucedieron el lunes anterior en la zona urbana del municipio de Campoalegre, Huila.



“Le pedimos a Dios su pronta recuperación”, afirmaron sus familiares.

La mujer, de 26 años, quien hace labores de aseo en casas de familia, recibió un disparo de arma de fuego en el rostro. El proyectil ingresó por la nariz afectando, al tiempo, uno de sus ojos y la cabeza.



Los familiares culpan del brutal ataque a su excompañero sentimental, Jesús Lizcano Quivano, con quien había sostenido una larga relación de la cual nació una niña que hoy tiene 8 años. Un niño de 11 años es hijo de la mujer y sufre una discapacidad.



Por diversos problemas la relación de la pareja llegó a su final y no conviven desde hacía 3 meses, pero, de acuerdo con la familia, su excompañero la amedrentaba a diario y hasta la amenazaba con lo que ella acudió a las autoridades y decidió instaurar una denuncia en su contra.



“Le decía que si la veía con otro la mataba”, aseguró Leydi Valderrama, su hermana.



El lunes pasado, en una vivienda del barrio Acrópolis, de Campoalegre, su ex compañero le disparó en el rostro con un arma de fuego y huyó de inmediato con rumbo desconocido, pero, pese a la búsqueda de las autoridades, no ha sido posible localizarlo.



Malherida, Diana Marcela Valderrama fue llevada por sus padres al hospital El Rosario de Campoalegre, de donde fue remitida al hospital Universitario de Neiva y, por la gravedad de la herida, su estado de salud no es el mejor por lo que permanece con pronóstico reservado.



“Su estado de salud es crítico, ya que el proyectil afectó parte de su cabeza”, dijeron los familiares, quienes pidieron la solidaridad de las personas de buen corazón pues necesitan recursos económicos para pagar los costos de la atención médica. Cualquier información para ayudar puede obtenerla en el celular 311-5708394.