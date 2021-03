Mujer fue acosada por motociclista en plena calle de Cartagena

En una angustiosa denuncia a través de las redes sociales, una joven denunció la mañana de este lunes festivo en Cartagena, que fue víctima de acoso sexual por un motociclista pervertido que se masturbó frente a ella.



En el video se ve a la mujer llorando y contando el episodio, que se registró en la avenida La Asamblea, en el sector de Manga, una exclusiva zona de Cartagena.



“No salgo temprano por seguridad”, dice la joven en su video, donde no oculta su alteración.

Asegura que iba trotando cuando un motociclista se le acercó y la llamó. De acuerdo con su testimonio asegura que volteo al sentir que el desconocido la llamaba y fue cuando ve al hombre masturbándose.



“Me paralice, comencé a temblar y se me salieron las lágrimas. Enseguida el hombre arrancó”, narra la mujer con el rostro enjuagado en lágrimas y la voz temblorosa.



Un taxista llegó asistirla al verla llorando, La subió al carro e inició la persecución del motociclista.



La joven cuenta que llegaron a la Policía del sector e hicieron la denuncia, pero que los uniformados que estaba de servicio no reaccionaron.



“Ni se inmutaron. Les dije que a la vuelta estaba un hombre que se acaba de masturbar y me acaba de acosar. Me ayudaron más dos taxis y dos señores que estaban sentados allí que la policía”, relató ella, al enfatizar que las mujeres no cuentan con seguridad en las calles.

