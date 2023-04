El caso de la supuesta desaparición de una mujer embarazada de gemelos en el corregimiento de Orihueca, en la Zona Bananera resultó ser una farsa.



La Policía Nacional confirmó que la denunciante identificada como Yoleinis Dayana Junco Amaya, de 26 años, nunca estuvo embarazada y todo lo que reportó fue inventado.



El informe judicial emitido por la Policía Nacional detalla cómo la institución llevó a cabo labores de vecindario y verificación de videos para concluir que el supuesto secuestro de una mujer y extracción de dos bebés de su vientre se trató de una situación completamente ficticia.

La mujer no estuvo embarazada y todo fue inventado

La institución explicó que Yoleinis Junco Amaya montó toda una escena para hacer creer a su familia y esposo que había sido raptada por delincuentes.



De acuerdo a la versión de las autoridades, “la mujer dejó su casa con las sillas en el piso y sangre que se desconoce si era real, hizo una llamada a la policía y colgó, y dejó mensajes de voz a su familia para hacer creer que la habían secuestrado”.



La Policía Nacional confirmó que las pruebas de ADN revelaron que la sangre no era de la involucrada y que nunca se encontró evidencia alguna del supuesto secuestro.



Según el informe, la mujer no estuvo embarazada y todo fue inventado por ella misma.



"Al parecer estamos frente a una historia como la que ocurrió hace años de la señora que iba a dar a luz y resultó que eran trapos. Sería un caso psicológico. Esta persona no sabía que hoy los entes gubernamentales y autoridades de policía, mediante medios técnicos y tecnológicos, pueden establecer la veracidad de cualquier denuncia o hecho punible”, señaló la Policía en su comunicado.



La noticia ha dejado a toda la comunidad magdalenense impresionada, teniendo en cuenta que mucha gente se movilizó para buscar a la mujer y sus supuestos hijos desaparecidos.



La Policía Nacional ha hecho un llamado a la calma a toda la comunidad magdalenense, asegurando que no hay razón para sentir miedo, puesto que la involucrada había asegurado que la zona se encontraba muy peligrosa y llena de delincuentes.



"Es importante que la comunidad tenga confianza en las autoridades y en el sistema de justicia, y que sepan que siempre trabajamos para garantizar su seguridad y proteger sus derechos", concluyó la Policía en su comunicado.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO - SANTA MARTA

@rogeruv