Mujer española murió tras cirugía plástica en clínica de Neiva

Diana Zulay Caballero Ruales, madre de 2 hijos menores de edad, falleció horas después de ser sometida a una cirugía estética en una clínica de la ciudad de Neiva, Huila.

La mujer de 34 años, oriunda de España, de profesión farmacéutica, residía desde hace varios años en el municipio de Pitalito de donde viajó a Neiva junto con su esposo, Jhon Freddy Lara Grisales, con el objetivo de practicarse un procedimiento quirúrgico que terminó en un fatal desenlace.



Su ingreso a la clínica fue el sábado anterior ya que los procedimientos de 'corrección de distrofia abdominal con liposucción con anestesia combinada y bichectomía' habían sido programados para las 9 de la mañana y el proceso no tuvo dificultades pues al mediodía su esposo fue informado que no se habían presentado complicaciones.



Jhon Freddy Lara Grisales le dijo al periódico La Nación, de Neiva, que la mujer que fue su compañera durante 12 años había ingresado a la clínica en perfecto estado con todos sus exámenes de rutina.



Tras el procedimiento despertó el sábado a la una de la tarde y su esposo la saludó “pero no reaccionó, no me conocía, por lo que el médico me dijo que la cirugía había sido exitosa”.



“Cuando la vi intentó levantar la cabeza pero no podía y no conocía a nadie, y entonces asumí que era por efectos de la anestesia”, aseguró Lara Grisales a quien una enfermera le comunicó que de 3 a 4 de la tarde podía llevarse a su casa a la señora.



A las 3:30 de la tarde regresó por su esposa y fue cuando el cirujano plástico le dio la terrible noticia del fallecimiento señalando que “se nos fue de un ataque al corazón”.



“El médico me dijo que intentó reanimarla durante 50 minutos pero no volvió”, señaló Jhon Freddy quien está convencido que “murió por una sobredosis de anestesia”.



“Le colocaron mucha anestesia y no logró despertar bien”, aseguró y corroboró que no tenía enfermedades de base ni complicaciones previas a la cirugía pero también confirmó que, 2 años atrás, había sido sometida por el mismo cirujano a una cirugía plástica general sin ningún tipo de complicaciones.



Lara les pidió a las autoridades investigar este caso “porque le puede pasar a otra madre y dejar a sus hijos huérfanos”.



En un comunicado publicado en redes sociales el cirujano plástico Juan Canencio lamentó “profundamente el fallecimiento de la señora Diana Zulay Caballero Ruales”. y aclaró que su fallecimiento se produjo posterior a un procedimiento de cirugía plástica practicado.



“Siguiendo el protocolo que acompaña estos acontecimientos, inmediatamente ocurren los hechos estos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes a fin de que sean ellas quienes realicen las investigaciones pertinentes y en definitiva den claridad en el presente caso”, afirmó el cirujano.



Esta madre de dos hijos de 3 y 6 años vivía en Pitalito y con su esposo se dedicaban a administrar un negocio familiar.

FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA