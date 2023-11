Mujer es brutalmente asesinada en Cartagena: dos 'amigos' la hicieron salir de su casa

Una mujer fue brutalmente asesinada en Cartagena. La víctima, identificada como Yaniris Pérez Magallanes, de 38 años, fue a cumplir una "cita" en la que le entregarían un dinero, pero terminó encontrando la muerte.



(Lea también: Un turista de 16 años murió ahogado en playas de Bocagrande de Cartagena)



Los hechos ocurrieron en la noche del sábado, en la parte posterior de un motel, cerca de Villa Estrella y al sector Las Américas, del barrio Olaya Herrera.

De acuerdo con su hija mayor, la mujer la llamó antes de salir para dicha cita y alcanzaron a verse cuando esta llegó hasta la residencia de su madre, en el sector Isla Belén, en Fredonia.



"Me dijo: niña vente rápido, que te quiero ver. Cuando llegué a la casa encontré a mi mamá cambiándose de ropa. Enseguida la pregunté qué para dónde iba y ella me respondía que se iba a encontrar con ‘el Enano’ y ‘el Tony’ porque le iban a dar una plata”, le dijo la joven al diario El Universal.



(Además: Terror en Cartagena: bala perdida en ataque sicarial mató a una joven universitaria)



Horas después le dieron aviso del cadáver hallado en la zona enmotada, posterior a un motel en Olaya Herrera. El cuerpo de Yaniris, oriunda de Barranquilla, tenía visibles signos de violencia.



“Yo comencé a llamar a mi mamá a su celular y a las 8.30 de la noche fue que me respondió ‘el Enano’. Le pregunté por ella y me dijo que estaba en el baño. Le insistí que me la pasara y me colgó”, contó la hija de Yaniris al mencionado medio.

Sobre los posibles motivos del crimen, los familiares de la víctima no tienen certeza, pero aseguran que uno de los hombres que la hizo salir de su casa se mudó recientemente del barrio.



(Le recomendamos: Por celos, una mujer prendió colchón y las llamas provocaron incendio en tres viviendas)



Con Yaniris ya son 28 las mujeres que han asesinado este año en Cartagena y sus corregimientos, catorce de ellas han sido víctimas de los sicarios.

Así puede denunciar casos de violencia contra la mujer

Más noticias en eltiempo.com