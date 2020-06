Indignación por asesinato de mujer que se negó a vivir con su expareja

Varios gritos de auxilio alcanzó a lanzar una mujer de 55 años al ser atacada a cuchillo por su ex compañero sentimental, pero nadie pudo hacer nada pues las heridas profundas en el estómago le arrebataron la vida a esta mujer que trabajaba vendiendo productos puerta a puerta.

"Malherida salió de la casa pidiendo ayuda y llegó a la esquina donde se desplomó, cayó al piso", afirmó un testigo.



Una de sus hijas la auxilió y la llevó en taxi al Hospital Federico Lleras, de Ibagué, pero lamentablemente murió pese a la atención que recibió pues fue sometida a una cirugía y llevada a cuidados intensivos.



(Lea: Así sobreviví al ataque de un tiburón gris cuando buceaba en Colombia)



Habitantes de Los Ciruelos, un sector de estrato 2, señalaron que habría sido atacada por su ex compañero sentimental, Henry Jaramillo, que en noviembre del año pasado salió de la cárcel tras pagar una condena por tentativa de homicidio.



Al dejar la cárcel, este hombre quiso rehacer la relación sentimental , pero cuando ella le manifestó que no quería seguir junto a él, la atacó a cuchillo y le quitó la vida.



Tras lo sucedido, el señalado emprendió la huida y es buscado por las autoridades. Se cree que se esconde en un municipio cercano.



(Vea: Los 10 objetos más excéntricos comprados por narcos colombianos)



"No le dio tiempo de defenderse, la atacó de manera inmisericorde", dijo un allegado a la víctima.



Sus familiares la describieron como una persona trabajadora que caminaba las calles de la ciudad vendiendo productos para el hogar y planes de telefonía con lo que se ganaba la vida.



"Hay testimonios y pruebas contra ese hombre, varias personas lo vieron huir con el cuchillo en sus manos", dijo un ciudadano.



El cuerpo de la mujer fue trasladado a su natal Palmira, en el Valle del Cauca, donde fue sepultada.



La Red de Mujeres del Tolima condenó el hecho y pidió la captura del responsable de este feminicidio.



IBAGUÉ