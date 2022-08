Una mujer con seis meses de embarazo murió mientras esperaba recibir atención médica en varios centros de salud que recorrió en una ambulancia en la zona rural del departamento de Magdalena.



La víctima de lo que sería un nuevo caso de paseo de la muerte, fue identificada como Sandra Yépez Pedrozo, quien es natural del municipio de Guamal y laboró por 10 años en la EPS Mutual Ser.

Denunciaron sus familiares que a pesar que su estado de salud era crítico y que su vida corría peligro, no recibió la asistencia especializada que requería con urgencia.



Los propios médicos que atendieron de forma inicial su caso en Guamal, ordenaron su remisión inmediata por la condiciones físicas que presentaba.



Posteriormente la atendieron en el hospital de El Banco, donde tras practicarle los exámenes de rigor, determinaron que la mujer presentaba rotura uterina y era necesario internarla en una Unidad de Cuidados Intensivos.



Sandra Yépez fue enviada a la clínica Prevención y Salud IPS, de ese municipio, pero al llegar ahí les informaron que estaba fuera de servicio.



A partir de ese momento, inició una travesía de varias horas buscando un centro asistencial donde pudieran recibir a la mujer, quien finalmente falleció esperando la atención médica.



La Gobernación del Magdalena se pronunció sobre lo sucedió para anunciar una investigación y determinar si hubo o no negligencia médica y ordenar las respectivas sanciones.



“Desde la Secretaría de Salud se ha dado inicio a la investigación epidemiológica del caso, solicitando la historia clínica completa a las tres instituciones prestadoras de los servicios de salud implicadas. Con base en los hallazgos se estará realizando la unidad de análisis y tomando las medidas pertinentes”, dice el comunicado.



Finalmente la administración departamental envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la fallecida.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv