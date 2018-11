La insólita historia de la mujer dio a luz en un taxi en Santa Marta

Un taxi se convirtió en la sala de parto de una mujer venezolana, quien al no alcanzar a llegar al hospital, tuvo que ser asistida por el conductor para traer al mundo a su bebé.



La historia se registró en Santa Marta, en donde Juan Carlos Alvarado, conductor de taxi, pasó de ser taxista a ser médico. Habilitando la parte de atrás de su vehículo, ayudó a la pasajera dar a luz.



Este conductor samario dice que jamás se imaginó enfrentar este tipo de situaciones en el cumplimiento de su labor, pero al ver a la mujer desesperada quejándose del dolor por el inminente nacimiento de su hijo, se llenó de valentía y lideró un procedimiento complejo, que afortunadamente terminó con un final feliz.

Juan Carlos relata que recogió a la pareja de esposos venezolanos en el barrio Timayui, un sector popular de la capital del Magdalena. "La mujer sentía contracciones fuertes y me pidieron que los llevara al hospital Fernando Troconis", indicó.

"Debido a que el trayecto entre la zona en la que se encontraban y el centro asistencial era extenso, la mujer no aguantó y fue necesario frenar el vehículo a un costado de la carretera y adelantar allí el parto", añadió el taxista.



Al cumplir con el propósito de salvar al bebé, Juan Carlos Alvarado retomó su rol de taxista y en tiempo récord trasladó a la mujer hasta el hospital, donde personal profesional culminó las labores de parto.



Jhoanis Córteles y su esposo Abel Urbina, quienes llegaron hace unos meses a Santa Marta huyendo de la crisis de Venezuela, no dudaron en agradecer a Juan Carlos por transformarse en el héroe que hizo posible que su hijo pudiera nacer sin mayores complicaciones.



Aunque el niño, según informaron los médicos está bien de salud, la preocupación ahora de los padres es no tener dinero para su sustento. Los taxistas de la ciudad adelantan una colecta para regalarles pañales y elementos básicos que requiere con urgencia la criatura.



SANTA MARTA.