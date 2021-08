Indígena dio a luz en andén tras no recibir atención en clínica guajira

Una mujer wiwa dio luz en plena vía pública, en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira).



La joven alumbró donde pudo tras no ser atendida en un centro asistencial a donde llegó con dolores de parto, pero le negaron el ingreso



Lorainis Daza de 22 años y su bebé fueron auxiliadas por su hermana y una pareja que se encontraba en el lugar, pasadas las cuatro de la madrugada del pasado domingo.



De acuerdo al relato de Luz Villazón Loperena, hermana de la joven madre, minutos antes habían ingresado a la clínica San Juan Bautista, la más cercana, pero cuando se encontraban en el tercer piso les dijeron que no la podían atender por falta de ginecólogo.



“Cuando entramos al ascensor le vino el primer pujo y le dijo el camillero -¡Aguanta! Le dije ¿Qué va aguantar? Bajamos rápido y le pedí el favor de que me ayudará a trasladarla a la Clínica Someda, y me dijo que no podía, prácticamente la bajó de la silla de ruedas”, relata.



Explica, que salió caminando con su hermana hacia la clínica Someda, la cual se encuentra ubicada a pocos metros del lugar.



Cuando estaban cerca, Luz arrancó a correr para dar aviso al personal de la clínica, sin embargo, su hermana no alcanzó a llegar debido a que se produjo el nacimiento de la bebé en una acera, la cual nació casi moribunda, por su aspecto de color morado, al parecer por la falta de oxígeno.



Posteriormente, llegaron un médico y una enfermera de la clínica a donde fueron trasladadas. Por protocolo la bebé fue ingresada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en donde deberá permanecer unas 72 horas.



Luz, denuncia el caso con la intención de que existan personas más humanizadas al frente de los servicios de salud.



“Yo no soy una profesional, sin embargo, lo que yo hice fácilmente lo hubieran podido haber hecho allá, tenían que prestar unos primeros auxilios”, sostiene Villazón.



Versión de la clínica

La noticia de la no atención de la joven mujer en trabajo de parto. Por parte del personal de la salud de la clínica San Juan Bautista, generó rechazo entre los habitantes de este municipio al sur de La Guajira.



Karen Brito, coordinadora de la clínica asegura que “en ningún momento se le negó la atención de la paciente, ella llegó a la institución y todo pasó tan rápido, durante su estancia que fueron casi seis minutos el ginecólogo no alcanzó a llegar y ella por sus propios medios decidió irse a otra institución vecina”.



Explica que de acuerdo al protocolo no necesariamente debe haber un ginecólogo cuando se trata de una emergencia de parto natural y este puede ser atendido por un médico general.



“En la institución se encontraban más de cinco médicos capacitados y formados para poder hacer el abordaje a ese parto, pero la paciente no permitió que así fuera porque el ginecólogo no estaba en ese instante y se intentó razonar con ella”, sostiene Brito.



La clínica lamentó el hecho, reconocen que hubo fallas en el poco tiempo que se atendió a la paciente e inició los planes de mejoras y de acción, los cuales ya se encuentran en ejecución.Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

