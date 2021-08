Joven denuncia cómo la acosaron dos veces en una calle de Dosquebradas

A través de un video en sus redes sociales, la joven Érika Giraldo reveló que fue víctima de acoso callejero en dos ocasiones en menos de tres meses en una vía cercana a su casa.



Según su denuncia, los hechos sucedieron mientras se dirigía hacia su trabajo a unas cuantas cuadras de su residencia en Dosquebradas, Risaralda.

"Un motociclista me abordó en el sector Maracay a decirme cosas. Yo le respondí, pero empezó a perseguirme en la moto y me insultó. Yo me dispuse a ir hasta donde está el celador del conjunto Maracay y le pedí que si me podía ayudar, que si puede llamar a la Policía. Todo, mientras el tipo me estaba gritando cosas, pero el celador simplemente se metió a la caseta y no hizo nada. El tipo siguió persiguiéndome y diciéndome cosas. Yo le decía que dejara de ser tan cochino, que no tenía por qué decirme cosas", narra Érika.



"No iba mal vestida, así que nadie puede decir que iba mostrando mucho, y eran las 7:20 de la mañana. Nadie me auxilió. Cogí una roca y le dije que se la tiraba si no me dejaba en paz, luego saqué el celular para grabarlo y se fue", continúa la joven.



Érika señaló que no quiso denunciar y prefirió dejar la situación así. Sin embargo, nuevamente esta semana fue abordada por otro hombre que la acosó en el sector de La Pradera.

"El tipo venía caminando en sentido contrario a mí. Me dio una nalgada y yo le grité cosas: 'no tiene por qué tocarme', pero me empezó a insultar y se devolvió para pegarme y me amenazó como si tuviera un cuchillo en el pantalón, pero un señor que estaba detrás de mí me ayudó", añade la mujer en su relato la mujer.



"Fueron dos hechos en menos de tres meses. Ya reabrieron los colegios y pongamos la situación que yo tuviera 13 años, y si está muy sola la calle el tipo me manosea completamente, y hay mucha gente que lo normaliza y nadie ayuda, pasan de largo", dijo Érika.



Autoridades prometieron acciones

La secretaria de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas, Karen Zape Ayala, señaló que luego de recibir las denuncias, la Alcaldía -en articulación con las Comisarías de Familia- brindan una ruta de atención.



"En estos casos se activan los procedimientos legales, si tenemos un caso lamentable donde se presenta el acoso o tocamiento se pone en conocimiento de la autoridad como Fiscalía, Medicina Legal y nosotros hacemos el apoyo psicosocial y legal. Tenemos un programa de equidad de género que protege los derechos", dijo la funcionaria.



Además, Zape advirtió que "buscamos que presenten las denuncias, hay que informarlo de manera inmediata a la Policía y a la Secretaría de Gobierno para hacer una intervención de la zona. Ya hemos trabajado una estrategia con los celadores de los conjuntos para que nos avisen donde se presenten estos casos violencia, pero en algunos casos a ellos también les da temor. Haremos un operativo especial en esa zona".

