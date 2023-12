Repudiable acto: mujer denuncia presunto abuso sexual en un bus en Cartagena

Una grave denuncia de presunto abuso sexual fue realizada por una mujer en las redes sociales. La víctima, que aparece en X (antes Twitter) como @lebanesedurant, explicó a través de un hilo, la desagradable situación por la que le tocó pasar en un bus de Transcaribe, en Cartagena.



La joven contó que, el hecho ocurrió cuando se dirigía a su casa. "Regresaba a mi casa en un X106, iba sentada en una silla que daba al pasillo, viendo mi celular con una mano y la otra caída y sin nada"

El presunto abusador tenía doble suéter y tapabocas. Foto: Cortesía: tomada de redes

De repente — continuó —, "un tipo sacó su pene y me lo puso en esa mano e hizo un moviendo hacia adelante presionándolo, inmediatamente me espanté y la quité, viendo cómo se lo guardaba y procedía a querer irse".



La mujer aseguró que toda esa infame escena ocurrió llegando a la parada de la Castellana. "No sé de dónde Dios me dio fuerzas, y lo agarré de un bolso que él tenía para que no se fuera", relató.



La joven cartagenera indicó, que el conductor del articulado de la ruta X106, se detuvo y dio aviso a la vigilante de la estación Castellana. "El tipo volvió a intentar irse y ella lo bloqueó. Llamaron a la policía y a los 20 minutos llegaron".



Señaló que Transcaribe no continuó la ruta hasta que llegaran los uniformados.



"Lo bajo agarrado y se lo doy a los policías, quienes de inmediato actuaron. Yo todavía no puedo creer que me haya pasado algo tan desagradable, pero pasa. El tipo me pide que conciliemos, porque no quería que yo subiera las fotos que tengo. No hay dinero en el mundo que me haga desistir de denunciarlo", afirmó.



El hombre "tenía doble suéter, tapabocas (no tenía gripa ni absolutamente nada) hizo todo a sabiendas que íbamos a parar en una estación y podía irse, él era consciente de lo que hacía y pedirme conciliar solo terminó de comprobarlo", explicó la denunciante.

La víctima agradeció la oportuna reacción de las autoridades. "Gracias a los policías porque sí, es su deber, pero fueron humanos y prestos a lo que yo necesitara para estar bien en un momento tan horrible".



Por último, señaló que si esto le ocurrió a ella a plena luz del día y en un lugar público, es capaz de cualquier otra cosa.



"Si fue capaz de sacarse el pene en un sistema de transporte, a la vista de muchas personas ¿Qué no hará cuando nadie lo ve?. No estamos seguras", finalizó.

La mujer lo agarró fuertemente del bolso para que no escapara. Foto: Cortesía: tomada de redes

