Luto en Pereira por feminicidio: la víctima fue una mujer de 47 años

Evelis Asprilla Peñaloza era una mujer afrocolombiana, de 47 años. Su vida terminó trágicamente el pasado fin de semana en el corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira, presuntamente a manos de su compañero sentimental, quien se entregó a las autoridades cuando trataba de llegar a Cali.



Evelis vivía desde hacía 11 años con su presunto victimario, Santos Virgilio Castillo, de 52 años, quien trabajaba en el sector de la construcción.



A la medianoche del pasado sábado, ese hombre llegó a casa, desde Armenia (Quindío), donde trabajaba. Por motivos que se desconocen, la pareja comenzó a discutir y, al parecer, Evelis le dijo a su compañero que no quería continuar la relación.



A pesar de la pelea que tuvo con su pareja, Evelis se quedó en la casa y se dispuso a descansar. Castillo aprovechó que Evelis dormía para tomar un martillo y golpearle la cabeza en varias ocasiones. Además, le infringió varias lesiones en diferentes partes del cuerpo con un arma cortopunzante, hasta quitarle la vida, de acuerdo con lo revelado por las autoridades.



Tras asesinar a Evelis, el sujeto tomó su motocicleta y se fue el centro del barrio El Cofre. Sin embargo, al poco tiempo regresó a la casa, empacó una maleta y huyó.

Su hijo encontró el cuerpo

El cuerpo sin vida de Evelis fue hallado en la madrugada del domingo pasado por el hijo de ella, un joven de 23 años, quien estaba en la casa cuando ocurrió el crimen, pero no escuchó nada.



El joven halló a su madre en la habitación. Estaba completamente desnuda y cubierta de sangre.



El hijo de Evelis salió a la calle a pedir ayuda y los vecinos llamaron a la Policía, que halló la motocicleta del hombre en Cartago, Valle del Cauca, municipio aledaño a Puerto Caldas.



La Policía de Pereira solicitó ayuda a la institución en el Valle del Cauca y esta logró ubicar a Castillo a bordo de una buseta que se dirigía a Cali.



El hombre se entregó voluntariamente a las autoridades y, presuntamente, confesó ser el responsable del crimen. Sin embargo, en la audiencia de control de garantías, no aceptó el cargo de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía.



Evelis ya había denunciado a Castillo, en el 2016, por violencia intrafamiliar. En esa ocasión declaró que le había exigido que se fuera de la casa varias veces, pero él se negó a irse. La mujer contó que Castillo le advirtió que la podría matar al decirle: "si no es para mí, no es para nadie”.



Durante la inspección técnica de la escena del crimen, el Cuerpo Técnico de Investigación (CIT), de la Fiscalía, halló un martillo impregnado de sangre.



