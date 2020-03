Colombiana dice tener síntomas de covid-19 pero no la atienden

En medio de la angustia y el miedo pasa sus días en Santa Marta una mujer de 37 años que llegó el domingo de Estados Unidos y asegura que a pesar de presentar los síntomas propios del covid-19 no ha recibido ninguna clase de asistencia médica.

Esta colombiana se vino de Nueva York porque el trabajo donde se desempeñaba cerró sus puertas por la emergencia que afronta ese país a raíz de la propagación del coronavirus.



A su arribo al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, indica que solo le preguntaron sobre su estado de salud y cómo se encontraba bien en ese momento no la sometieron a ningún otro control.



Pero al aterrizar en Santa Marta, la mujer comenzó a sentir quebrantos físicos y que le faltaba el aire, por lo que sabiendo del riesgo que tenía de haber contraído el covid-19, decidió tomar un taxi y aislarse de inmediato en su casa en una habitación diferente a la de sus hijos y esposo que residen en esta ciudad.



La preocupación de la colombiana fue mayor cuando se enteró que una amiga con la que compartió en Estados Unidos y que había arribado a Ibagué dio positivo en una muestra que le practicaron.



“Apenas supe que esta persona cercana tenía el coronavirus y al sentir que también comenzaba a presentar los síntomas, decidí comunicarme con los números de atención para que me practicaran una prueba”, señaló.



A pesar de la insistencia de la mujer que precisa además tiene miedo de afectar a su familia, desde el lunes que llamó hasta hoy, ningún ente de salud ha llegado a asistirla.



“Si yo fuera una persona irresponsable saldría de mi casa a buscar ayuda a una clínica, pero sé que así en caso que lo tenga propagaría el virus por la ciudad y es lo que menos quiero”, agregó.



La mujer dice que sufre por altas fiebres, dolores de cabeza, ardor en la garganta y cansancio permanente.



“Estoy muy preocupada por mi salud y la de mis hijos, ya no sé a quién más llamar o qué hacer para saber si tengo o no este virus y de esa manera recibir el tratamiento respectivo”, añadió la mujer, quien considera que si se le da este tipo de atención a esta enfermedad será muy fácil que la situación se salga de control como ha sucedido en otros países.

SANTA MARTA